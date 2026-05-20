السيلاوي يعلن اعتزاله الغناء نهائياً: “هذه آخر أيامي على الشاشة”

فاجأ الفنان جمهوره بإعلان اعتزاله الغناء وابتعاده الكامل عن الساحة الفنية، مؤكداً أن عام 2026 سيكون الأخير له في عالم الموسيقى، بعد سلسلة أزمات شخصية و صحية عاشها خلال الفترة الماضية.





وجاء إعلان السيلاوي عبر رسالة صوتية نشرها والده على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، كشف فيها عن قراره النهائي بالتفرغ لحياته الشخصية والالتزام الديني، مشيراً إلى أنه لم يعد قادراً على التوفيق بين شخصيته الفنية وحياته الخاصة.



وأوضح أنه لا يزال مرتبطاً بعقود فنية ملزمة، لذلك سيطرح 18 عملاً جديداً ضمن ألبومين أخيرين قبل انسحابه النهائي، قائلاً: “بعدها أنا مش موجود.. وهذه آخر أيامي على الشاشة”.



وأكد السيلاوي أن قراره جاء لإعادة ترتيب أولوياته والاهتمام بعائلته ونفسه واستكمال علاجه، إضافة إلى رعاية ابنته، معتبراً أن هناك حقوقاً أهم يجب أن يفي بها تجاه وأهله.



ويأتي هذا القرار بعد فترة من الجدل الواسع الذي رافق اسم السيلاوي، إثر تصريحاته المثيرة للجدل، وإعلانه انفصاله عن زوجته ساندرا، إلى جانب الحديث عن خضوعه لبرنامج علاجي خلال الأشهر الماضية.