حكم بحبس شاليمار شربتلي بعد أزمتها مع هالة صدقي

أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر حكماً بحبس الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي لمدة شهر مع الشغل، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها الفنانة هالة صدقي ضدها بتهمة السب والقذف عبر .

وشمل الحكم أيضاً متهمة ثانية تُدعى سماح ، حيث قضت المحكمة بحبسها غيابياً لمدة شهر مع العمل، مع إلزام كل من شاليمار وسماح بدفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 10 آلاف جنيه لكل منهما، فضلاً عن تعويض مدني مؤقت لصالح هالة صدقي بلغ 50 ألف جنيه.



وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به المستشار شريف حافظ، محامي هالة صدقي، إلى ، اتهم فيه المشكو بحقهما بالإساءة إلى موكلته من خلال عبارات اعتبرها سباً وقذفاً، وردت خلال ظهور إحداهما في “بودكاست” تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وأرفق محامي الفنانة مجموعة مستندات وفلاش ميموري تتضمن المواد التي استند إليها في البلاغ، ليتم تسجيل القضية وإحالتها لاحقاً إلى نيابة شمال الجيزة الكلية من أجل استكمال التحقيقات.



وخلال التحقيق، استعانت بمباحث جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات لفحص الحلقة المتداولة، حيث كشف التقرير الفني أن الحساب الذي نُشرت عبره الحلقة موثق بالعلامة ويعود إلى شاليمار شربتلي، فيما تبين أن المتهمة الثانية قامت بإعادة نشر المحتوى عبر حسابها الشخصي.



كما استمعت النيابة إلى أقوال الفنانة هالة صدقي، في حين نفى دفاع شاليمار شربتلي الاتهامات الموجهة إليها، مؤكداً أن موكلته لم تقصد الإساءة أو التشهير بالفنانة .



وبحسب التحقيقات، وُجهت للمتهمتين تهمة القذف العلني “فيسبوك”، من خلال نشر تصريحات اعتبرت النيابة أنها تمس بسمعة هالة صدقي وتؤثر على مكانتها أمام الرأي العام، إلى جانب احتوائها على عبارات تمس الشرف والاعتبار.



يُذكر أن القضية حملت رقم 4 لسنة 2026 جنح اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 50 لسنة 2026 اقتصادي شمال الجيزة، فيما طالب محامي هالة صدقي بتعويض مدني مؤقت قدره 500 ألف وواحد جنيه قبل صدور الحكم النهائي في القضية.