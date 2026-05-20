مها المصري تتحدث لأول مرة عن اختفاء صديقها على يد نظام بشار الاسد
مها المصري تتحدث لأول مرة عن اختفاء صديقها على يد نظام بشار الاسد
مها المصري تتحدث لأول مرة عن اختفاء صديقها على يد نظام بشار الاسد

فن

2026-05-20 | 06:44
مها المصري تتحدث لأول مرة عن اختفاء صديقها على يد نظام بشار الاسد
مها المصري تتحدث لأول مرة عن اختفاء صديقها على يد نظام بشار الاسد

في هذه الحلقة الاستثنائية والجريئة، يغوص الإعلامي علي ياسين في أعماق حياة النجمة السورية القديرة مها المصري، في حوار يتجاوز حدود الفن ليصل إلى أقصى درجات المكاشفة الإنسانية.

تبدأ الرحلة من وجع الغربة وحنين الدمشقيات، حيث تستذكر مها بمرارة "تروما" الحـ ـرب التي عاشتها منذ الطفولة في الملاجئ، وتعبر بدموع صادقة عن شوقها لمنزل عائلتها في الشام الذي تشم فيه رائحة والدتها الراحلة، كاشفةً لأول مرة عن حادثة تنبؤ ابنها بوفاة جدته، وهو الموقف الذي أبكى علي ياسين والمشاهدين، لتعترف بعدها بأنها ترفض زيارة القبور وتفضل تخليد ذكرى الراحلين بصدقات جارية خلف البحار.

وعلى ضفة الصراحة السياسية والاجتماعية، ترد مها المصري لأول مرة وبقوة على اتهامات "التكويع" التي طالتها، مؤكدةً لجوءها للقضاء ضد كل من يحرض عليها، كما تفتح جرحاً نازفاً بحديثها عن رعب السجون واختفاء صديقها المقرب، موجهةً رسالة تدمي القلوب لكل أم انتظرت على أبواب سجن صيدنايا. وفي لحظة مباغتة، يواجهها علي ياسين بملفات شخصية غاية في السرية، من قصة ابنتها "السرية" في سوريا التي ترفض الحديث عن تفاصيلها، وصولاً إلى ذكريات مسلسل "الفصول الأربعة" التي استحضرتها بـ "كاسة متة" على الهواء.

الحوار لم يخلُ من كشف أسرار الزيجات، حيث تحدثت بجرأة عن طليقها الأول حازم بياعة، وكيف احتفلت بطلاقها منه رغم حبه الشديد لها، وصولاً إلى مأساة حرمانها من ابنتها ديما بياعة بسبب زواجها الثاني من المخرج عدنان إبراهيم، الذي استذكرت بتأثر لحظة استلام جثـ ـته بعد مقـ ـتله والتهـ ـديدات التي سبقت ذلك. وبذات الشفافية، تضع مها المصري حداً للجدل الطويل حول "تشـ ـوه" وجهها بسبب عمليات التجميل، معلنةً بمرارة أن التنمر غير الطبيعي كان سبباً في غيابها وحزنها، قبل أن تختم حديثها برؤيتها لعلاقتها اليوم بالنجم تيم حسن، وموقفها من تقديم دور والدته، معترفةً في ختام اللقاء بضعفها تجاه الخيانة وحاجتها الدائمة لوجود رجل في حياتها.

اقرأ ايضا في فن

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى
06:22

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري الشامي تكفله بشراء منزل لعائلة الطفل أحمد، الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع دمشق لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته.

06:22

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري الشامي تكفله بشراء منزل لعائلة الطفل أحمد، الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع دمشق لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته.

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط
06:21

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط

كشف الفنان عصام النجار، في تصريح خاص لتلفزيون “الجديد”، تفاصيل ألبومه الجديد “Night in Cairo”، متحدثًا عن التحوّل الفني والشخصي الذي يعيشه في هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق أغنيته الجديدة “Poisoned”، التي تُعد ثالث إصدار من الألبوم المنتظر.

06:21

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط

كشف الفنان عصام النجار، في تصريح خاص لتلفزيون “الجديد”، تفاصيل ألبومه الجديد “Night in Cairo”، متحدثًا عن التحوّل الفني والشخصي الذي يعيشه في هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق أغنيته الجديدة “Poisoned”، التي تُعد ثالث إصدار من الألبوم المنتظر.

محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية
05:07

محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية

طوى الفنان محمود حجازي صفحة أزمته القانونية الأخيرة، بعدما أكد صدور قرار نهائي بحفظ القضية التي اتُهم فيها بمحاولة التعدي على فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، مشيراً إلى أن جهات التحقيق فحصت جميع الملابسات قبل اتخاذ القرار النهائي.

05:07

محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية

طوى الفنان محمود حجازي صفحة أزمته القانونية الأخيرة، بعدما أكد صدور قرار نهائي بحفظ القضية التي اتُهم فيها بمحاولة التعدي على فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، مشيراً إلى أن جهات التحقيق فحصت جميع الملابسات قبل اتخاذ القرار النهائي.

