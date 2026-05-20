وفاة المخرج محمد فؤاد عابدين بعد أزمة صحية

ويُعتبر الراحل من الوجوه الفنية التي شاركت في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية خلال السنوات الماضية، حيث تنقّل بين الإخراج والتمثيل وترك بصمة لدى عدد من المتابعين وزملائه في الوسط الفني، قبل أن تتراجع حالته الصحية خلال الفترة .

وأعلن خبر الوفاة المخرج محسن رزق من خلال منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، عبّر فيه عن حزنه العميق لرحيل عابدين، داعياً له بالرحمة والمغفرة.

وكتب رزق في رسالته أن الراحل توفي بعد رحلة صعبة مع المرض، مطالباً أصدقاءه ومحبيه بالدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه، في منشور تفاعل معه عدد كبير من الفنانين والمتابعين الذين عبّروا عن صدمتهم وحزنهم لرحيله المبكر.