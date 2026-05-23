عمرو أديب باول تعليق بعد أنباء زواجه .. حسم الجدل ووضع حدا للتكهنات

وجاء إعلان أديب
بشكل مفاجئ على هامش حضوره العرض
الخاص لفيلم 7 Dogs، حيث فاجأ الحاضرين ووسائل الإعلام بتصريح مقتضب لكنه حاسم، قال فيه: “أنا حالياً متزوج”، من دون أن يكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بهوية زوجته أو موعد الزواج، الأمر الذي فتح باب التساؤلات مجدداً بين الجمهور والمتابعين.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي
قد ضجّت خلال الأشهر الماضية بأخبار متداولة تحدثت عن ارتباط عمرو
أديب بسيدة الأعمال دينا طلعت، خصوصاً بعد ظهورهما في أكثر من مناسبة اجتماعية، ما دفع كثيرين إلى ترجيح وجود علاقة جدية بينهما، إلا أن أديب التزم الصمت طوال الفترة الماضية ولم يعلّق على تلك الأخبار
، إلى أن خرج أخيراً بتصريحه الذي أكد فيه زواجه رسمياً.
ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر قليلة فقط من إعلان انفصال أديب عن زوجته السابقة لميس الحديدي، في خطوة شكّلت صدمة لدى شريحة واسعة
من الجمهور، نظراً إلى أن الثنائي
كان يُعتبر من أشهر وأنجح الثنائيات
الإعلامية في مصر والعالم العربي
، بعد علاقة زواج استمرت أكثر من 25 عاماً، جمعتهما خلالها حياة مهنية وعائلية مستقرة وظهور إعلامي لافت.