عمرو أديب باول تعليق بعد أنباء زواجه .. حسم الجدل ووضع حدا للتكهنات

وجاء إعلان بشكل مفاجئ على هامش حضوره الخاص لفيلم 7 Dogs، حيث فاجأ الحاضرين ووسائل الإعلام بتصريح مقتضب لكنه حاسم، قال فيه: “أنا حالياً متزوج”، من دون أن يكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بهوية زوجته أو موعد الزواج، الأمر الذي فتح باب التساؤلات مجدداً بين الجمهور والمتابعين.وكانت قد ضجّت خلال الأشهر الماضية بأخبار متداولة تحدثت عن ارتباط أديب بسيدة الأعمال دينا طلعت، خصوصاً بعد ظهورهما في أكثر من مناسبة اجتماعية، ما دفع كثيرين إلى ترجيح وجود علاقة جدية بينهما، إلا أن أديب التزم الصمت طوال الفترة الماضية ولم يعلّق على تلك ، إلى أن خرج أخيراً بتصريحه الذي أكد فيه زواجه رسمياً.ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر قليلة فقط من إعلان انفصال أديب عن زوجته السابقة لميس الحديدي، في خطوة شكّلت صدمة لدى شريحة من الجمهور، نظراً إلى أن كان يُعتبر من أشهر وأنجح الإعلامية في مصر والعالم ، بعد علاقة زواج استمرت أكثر من 25 عاماً، جمعتهما خلالها حياة مهنية وعائلية مستقرة وظهور إعلامي لافت.