الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل وصف حسام تحسين بيك سوريا بـ&quot;مقبرة الفن&quot;؟ تصريحاته تثير ضجة واسعة
هل وصف حسام تحسين بيك سوريا بـ"مقبرة الفن"؟ تصريحاته تثير ضجة واسعة
A-
A+

هل وصف حسام تحسين بيك سوريا بـ"مقبرة الفن"؟ تصريحاته تثير ضجة واسعة

فن

2026-05-23 | 06:36
هل وصف حسام تحسين بيك سوريا بـ"مقبرة الفن"؟ تصريحاته تثير ضجة واسعة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل وصف حسام تحسين بيك سوريا بـ"مقبرة الفن"؟ تصريحاته تثير ضجة واسعة

أثار الفنان السوري حسام تحسين بيك حالة واسعة من الجدل والتفاعل بعد تصريحاته الأخيرة حول واقع الفن في سوريا، وذلك خلال ظهوره في لقاء مع الإعلامية رابعة الزيات، حيث تحدث بصراحة عن معاناته مع تهميش أعماله الفنية وعدم عرض أغانيه، مؤكداً أن المشكلة لا تتعلق بالجمهور السوري بقدر ما ترتبط بطريقة إدارة المؤسسات الثقافية والفنية.

وخلال اللقاء، أوضح حسام تحسين بيك أن وصفه لسوريا بـ"مقبرة الفن" لا يحمل أي إساءة للجمهور السوري، بل هو انتقاد مباشر للجهات المسؤولة عن دعم الإنتاج الفني والثقافي، مشيراً إلى أن الجمهور السوري معروف بذائقته الفنية العالية وتقديره الحقيقي للفن الأصيل.

وكشف الفنان السوري أنه قدّم قبل سنوات عرضاً غنائياً على مسرح دار الأوبرا في دمشق، تضمن 12 أغنية تعبّر عن الهوية والتراث السوري، موضحاً أن الحفل جرى تصويره وتغطيته إعلامياً بشكل كامل، إلا أنه اختفى لاحقاً ولم يتم عرضه أو إعادة بثه على أي شاشة محلية، وهو ما اعتبره مثالاً واضحاً على تهميش الأعمال الفنية المرتبطة بالتراث والثقافة السورية.

وأكد أن الفن يشكّل جزءاً أساسياً من صورة البلد الحضارية وهويته الثقافية، مشدداً على ضرورة منح هذا القطاع اهتماماً أكبر، خاصة في ظل ما يملكه الفن السوري من تاريخ طويل وحضور مؤثر عربياً.

كما استعاد حسام تحسين بيك موقفاً قديماً قال إنه ترك أثراً كبيراً في نفسه، بعدما فاز بجائزة ذهبية في القاهرة عن أغنيته الشهيرة "أنا سوري أنا عربي"، لكنه فوجئ وقتها بعدم ذكر اسمه كاملاً رغم أنه كتب كلمات الأغنية ولحّنها بنفسه، معتبراً أن مثل هذه المواقف تترك شعوراً بالإحباط لدى الفنان عندما لا يتم الاعتراف بجهوده بالشكل الكافي.

وفي حديثه عن أسباب هذا الواقع، رأى الفنان السوري أن المشكلة تكمن أحياناً في الأشخاص الموجودين في مواقع القرار، معتبراً أن بعض المسؤولين لا يدركون القيمة الحقيقية للفن ودوره الثقافي والحضاري. كما أشار إلى أن الأزمة لا ترتبط فقط بالتغييرات السياسية التي شهدتها سوريا، بل بطريقة التعامل مع الفن والثقافة على مدى سنوات طويلة، بحسب تعبيره.

اقرأ ايضا في فن

الهام شاهين عن حق الرجل بالزواج من 4 نساء: ربنا قلها ونفاها
14:20

الهام شاهين عن حق الرجل بالزواج من 4 نساء: ربنا قلها ونفاها


في حلقة استثنائية وجريئة من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين النجمة إلهام شاهين في حوار جريء ومؤثر تخطت فيه كل الخطوط الحمراء.

14:20

الهام شاهين عن حق الرجل بالزواج من 4 نساء: ربنا قلها ونفاها


في حلقة استثنائية وجريئة من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين النجمة إلهام شاهين في حوار جريء ومؤثر تخطت فيه كل الخطوط الحمراء.

الهام شاهين ترفض زيارة سوريا ولقاء الرئيس احمد الشرع وهذا ما قالته عن الجيش السوري
14:00

الهام شاهين ترفض زيارة سوريا ولقاء الرئيس احمد الشرع وهذا ما قالته عن الجيش السوري


في حلقة استثنائية وجريئة من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين النجمة إلهام شاهين في حوار جريء ومؤثر تخطت فيه كل الخطوط الحمراء.

14:00

الهام شاهين ترفض زيارة سوريا ولقاء الرئيس احمد الشرع وهذا ما قالته عن الجيش السوري


في حلقة استثنائية وجريئة من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين النجمة إلهام شاهين في حوار جريء ومؤثر تخطت فيه كل الخطوط الحمراء.

لأول مرة.. كريستينا صوايا تكشف تفاصيل مؤلمة عن أزمتها النفسية والمادية
11:55

لأول مرة.. كريستينا صوايا تكشف تفاصيل مؤلمة عن أزمتها النفسية والمادية

أثارت الإعلامية اللبنانية كريستينا صوايا تفاعلاً واسعاً بعد ظهورها المؤثر في برنامج “سقف عالي” مع الإعلامي جوزيف حويك عبر #الجديد، حيث تحدثت بصراحة لأول مرة عن تفاصيل مؤلمة عاشتها بعد طلاقها من الإعلامي طوني بارود.

11:55

لأول مرة.. كريستينا صوايا تكشف تفاصيل مؤلمة عن أزمتها النفسية والمادية

أثارت الإعلامية اللبنانية كريستينا صوايا تفاعلاً واسعاً بعد ظهورها المؤثر في برنامج “سقف عالي” مع الإعلامي جوزيف حويك عبر #الجديد، حيث تحدثت بصراحة لأول مرة عن تفاصيل مؤلمة عاشتها بعد طلاقها من الإعلامي طوني بارود.

اخترنا لك
الهام شاهين عن حق الرجل بالزواج من 4 نساء: ربنا قلها ونفاها
14:20
الهام شاهين ترفض زيارة سوريا ولقاء الرئيس احمد الشرع وهذا ما قالته عن الجيش السوري
14:00
لأول مرة.. كريستينا صوايا تكشف تفاصيل مؤلمة عن أزمتها النفسية والمادية
11:55
سبب وفاة الصحافي الجزائري ادريس دقيق
09:58

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026