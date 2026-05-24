رسالة الهام شاهين الى الأم الجنوبية: كل كلمات الرثاء لن تكفي
A-
A+

رسالة الهام شاهين الى الأم الجنوبية: كل كلمات الرثاء لن تكفي

فن

2026-05-24 | 05:46
رسالة الهام شاهين الى الأم الجنوبية: كل كلمات الرثاء لن تكفي
رسالة الهام شاهين الى الأم الجنوبية: كل كلمات الرثاء لن تكفي

في حلقة استثنائية وجريئة من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين النجمة إلهام شاهين في حوار جريء ومؤثر تخطت فيه كل الخطوط الحمراء.

تطلق إلهام شاهين سلسلة من التصريحات السياسية والاجتماعية لأول مرة، وتكشف أسراراً شخصية كادت تودي بحياتها. تبدأ الحلقة بتوضيح حاسم من شاهين حول الجدل المثأر بشأن تصريحاتها عن حرب إيران وإسرائيل وموقف مصر، مؤكدة أن السياسة "ليست مسألة عنترية". وبدموع وتأثر شديد، توجّه رسالة تضامن إلى الأم في جنوب لبنان وبيروت، معلنة مخاوفها الكبرى من الكارثة الإسرائيلية.
كما تشهد الحلقة تحولاً بارزاً في موقفها السياسي، حيث تتراجع عن رأيها السابق بشأن بشار الأسد وتنتقد وجود عناصر مأجورة في الجيش السوري.
وعلى الصعيد الاجتماعي والديني، تطلق إلهام شاهين تصريحات صادمة تصف فيها "جهاد النـ ـكاح" بالـ ـدعارة، وتهاجم هوس المجتمع بعـ ـذرية المرأة وجـ ـرائم الشرف، كاشفة عن رأيها الصريح في قضية ترميم غشـ ـاء البـ ـكارة وتعدد الزوجات.
أما في الجانب الإنساني، فتروي النجمة لأول مرة تفاصيل نجاتها من المـ ـوت بعد أن احتـ ـرق شعرها بالكامل، وتستذكر بلحظات مؤثرة وبكاء مرير اللحظات الأخيرة أمام جـ ـثمان والدتها وكيف غسلتها بيديها.
كما تكشف مفاجأة حول كواليس وفاة الفنان هاني شاكر وسبب عدم إقامة جنازة رسمية له، قبل أن تبدي رأيها بكل صراحة بنجمات الجيل الحالي مثل منى زكي، منة شلبي، ريهام عبد الغفور، وياسمين صبري.
حلقة مليئة بالمواجهات، الدموع، والجوائز غير المتوقعة التي فاجأ بها علي ياسين ضيفته على الهواء مباشرة.
 

نسرين طافش تفجع بوفاة أقرب الناس إليها
كريستينا صوايا تكشف المستور عن طلاقها من طوني بارود
كريستينا صوايا تكشف المستور عن طلاقها من طوني بارود

مواجهة مباشرة، أسرار تُكشف لأول مرة، تصريحات جريئة عن الطلاق، النفقة، الخيانة، المساكنة وحتى لحظات مؤثرة أبكت الجميع على الهواء.

"الوحش" تجمع كارول عبود و دوري السمراني .. و بديع أبو شقرا و باسم مغنية في مقدمة الداعمين
"الوحش" تجمع كارول عبود و دوري السمراني .. و بديع أبو شقرا و باسم مغنية في مقدمة الداعمين

بحضور فني وإعلامي واسع لعدد كبير من نجوم ومشاهير الصحافة والثقافة في لبنان، انطلقت عروض مسرحية "الوحش" للمخرج جاك مارون على خشبة مسرح مونو في بيروت.

