بعد جراحة دقيقة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ محمد ثروت

وحرص نجله ثروت على طمأنة المتابعين، إذ كشف عبر حسابه على " " أن والده خرج من العملية بحالة مستقرة، مؤكداً أن الجراحة تمت بنجاح، ووجّه الشكر لكل من تواصل للاطمئنان عليه أو دعا له بالشفاء.

وأوضح أحمد ثروت أن الفنان خضع لعملية استئصال المرارة، مشيراً إلى أن التدخل الطبي كان حساساً نظراً لإجرائه عمليات قلب خلال العامين الماضيين، ما استدعى عناية دقيقة ومتابعة خاصة من الفريق الطبي.

وأضاف أن والده سيبقى داخل المستشفى خلال الأيام المقبلة تحت الإشراف الطبي، لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان على وضع القلب إلى حين تعافيه الكامل بإذن ، مطالباً الجمهور بمواصلة الدعاء له.

وفي السياق نفسه، طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الجمهور على صحة محمد ثروت، مؤكداً أن حالته مستقرة بعد العملية، وأنه تواصل مع أسرته للاطمئنان عليه عقب الجراحة التي جاءت بسبب حصوات في المرارة.

ويُعد محمد ثروت من أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم ، وترك بصمة كبيرة في الساحة الفنية من خلال العديد من الأغنيات الوطنية والإنسانية التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات طويلة.