بعد الهجوم عليه.. بدر الشعيبي يقدّم توضيحاً حاسماً

وأوضح الشعيبي أن بعض المتابعين حاولوا نحو لم تكن مقصودة، مشدداً على احترامه الكبير للأهالي والجمهور، وقال: "كلامي واضح ولا يحتاج إلى تبرير، لكن البعض أراد تفسيره بطريقة مختلفة".

كما نفى بدر الشعيبي ما تم تداوله بشأن تصويره الجمهور مقابل المال، مؤكداً أنه يحرص بعد كل عرض مسرحي على البقاء مع الحضور والتقاط الصور معهم والتفاعل بشكل مباشر، في إطار العلاقة الودية التي تجمعه بجمهوره.

ووجّه الفنان اعتذاراً لكل من شعر بالإساءة أو أساء فهم حديثه، مؤكداً أن مكانة الأهالي "فوق الرأس"، وأنه يكنّ كل التقدير والاحترام لهم ولأبنائهم.

وفي خطوة تصعيدية، كشف الشعيبي أنه بدأ باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من تجاوزه أو أساء إليه عبر ، مؤكداً أن جميع الإساءات موثقة وسيتم التعامل معها عبر الجهات المختصة، مضيفاً: "الاختباء خلف الشاشات لا يعفي من المسؤولية".

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع النجاح الجماهيري الذي تحققه مسرحية "كرنفال "، التي تُعرض حالياً على مسرح نادي الكويت في كيفان، وتتناول أبرز التاريخية والوطنية في الكويت ضمن قالب استعراضي وغنائي.