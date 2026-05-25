محمد صلاح وزوجته ماجي صادق يثيران الجدل .. هل ينتظران طفلهما الثالث؟

وشهدت الليلة الخاصة بوداع صلاح لجماهير Liverpool F.C. حضور زوجته ماجي صادق إلى جانب ابنتيهما مكة وكيان، في عائلي مؤثر خطف الأنظار داخل الملعب وأثار تفاعلاً كبيراً بين الجمهور.

لكن الاهتمام لم يقتصر على لحظات الوداع فقط، إذ تداول عدد كبير من المتابعين صور ماجي صادق، وسط تكهنات غير مؤكدة حول احتمال انتظار لطفلهما الثالث، بعد ملاحظات ربطها البعض بتغيرات ظهرت في إطلالتها .

ماجي زوجة محمد صلاح شكلها pregnant 😂🌹🌹 https://t.co/GBleQiPbef — Nouran Hassan (@NouranHass12969) May 24, 2026 ورغم الانتشار الواسع للتعليقات والتكهنات عبر السوشال ميديا، لم يصدر أي تعليق رسمي من محمد صلاح أو زوجته لتأكيد أو نفي الأنباء المتداولة. ورغم الانتشار الواسع للتعليقات والتكهنات عبر السوشال ميديا، لم يصدر أي تعليق رسمي من محمد صلاح أو زوجته لتأكيد أو نفي الأنباء المتداولة.

وانقسمت آراء الجمهور بين من اعتبر أن ما يجري مجرد اجتهادات وتحليلات مبالغ فيها، وبين من رأى أن الظهور الأخير لماجي أثار فضول المتابعين بشكل طبيعي، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح وعائلته.

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع نهاية مرحلة تاريخية في مسيرة محمد صلاح مع Liverpool F.C.، بعد سنوات حقق خلالها سلسلة من الإنجازات الكبرى، أبرزها التتويج بلقب والدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى تسجيله أكثر من 250 هدفاً بقميص النادي، ليُصنف كواحد من أبرز أساطير الفريق عبر تاريخه.