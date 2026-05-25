الشامي يفي بوعده وينهي معاناة الطفل السوري بشراء منزل لعائلته

القصة التي بدأت بمقطع مؤثر للطفل وهو يبيع البسكويت لمساعدة والدته وتأمين إيجار المنزل، تحولت إلى حدث إنساني واسع التفاعل عبر مواقع التواصل، بعدما وعد الشامي بالتدخل لمساندة العائلة، قبل أن يفاجئ الجميع بتنفيذ وعده خلال أيام قليلة فقط.

وظهر أحمد ووالدته في فيديو مؤثر لحظة دخولهما المنزل الجديد وسط دموع الفرح والانهيار من شدة التأثر، بينما أجرى الشامي اتصال فيديو مع العائلة، مؤكداً أن ما فعله “واجب تجاه أبناء بلده”، وأن سخّره لمساعدة الناس.

وفي مفاجأة أسعدت المتابعين، أعلن أحمد خلال الفيديو عودته إلى المدرسة واستكمال تعليمه، بعد أن اضطر سابقاً للعمل بسبب الظروف المعيشية الصعبة، مؤكداً أنه سيكتفي بالعمل خلال العطلة الصيفية فقط لمساندة والدته.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المبادرة، معتبرين أن الشامي لم يكتفِ بالتعاطف مع القصة، بل غيّر حياة الطفل وعائلته بالكامل بخطوة إنسانية مؤثرة.