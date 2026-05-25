زوجة سامي عبد الحليم تستنجد بالدعاء بعد تدهور حالته الصحية

وكشفت مصادر مقربة أن الفنان تعرض لجلطة في المخ أدت إلى مضاعفات صحية خطيرة، ما استدعى نقله سريعاً إلى أحد المستشفيات الكبرى، حيث يخضع حالياً لبرنامج علاجي مكثف ورعاية طبية متواصلة على مدار الساعة.

وفي ظل تدهور حالته، وجّهت زوجته رسالة مؤثرة عبر طالبت فيها الجمهور بالدعاء له، معبرة عن أملها في تجاوزه هذه المحنة الصحية الصعبة واستعادة عافيته قريباً.

كما أوضح الفريق الطبي أن الحالة لا تزال حرجة، خصوصاً مع معاناته من مضاعفات وتأثيرها على الأعصاب الطرفية، الأمر الذي يزيد من صعوبة رحلة العلاج والتأهيل.

وتصدر اسم الفنان منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط موجة من الدعوات والدعم من الفنانين والجمهور الذين تمنوا له الشفاء العاجل والعودة إلى أسرته ومحبيه.