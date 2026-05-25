زفاف اسطوري لابن الممثل المصري ادوارد

واحتفل إدوارد بزفاف نجله “ماركو”، عازف الجيتار والمطرب وعضو فرقته “ذا جيبسيس”، على عروسه هنا شريف ، التي سبق أن وصلت إلى قائمة أفضل 10 متسابقات ضمن “ملكة مصر 2017”، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى في الجديدة.

وشارك إدوارد جمهوره عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرقص بحماس مع نجله ماركو وابنته ماريا وزوجته فيفيان سامي، على أنغام أغنية “أنا أكتر واحد بيحبك” للهضبة عمرو ، في لقطة عائلية خطفت تفاعل المتابعين الذين أشادوا بعفوية الأجواء ودفء العلاقة بين أفراد العائلة.

وشهد الحفل حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم يسرا، إلهام شاهين، ياسر جلال، هالة صدقي، فيفي عبده، محمد سامي وزوجته مي عمر، إلى جانب عدد كبير من الفنانين والإعلاميين الذين شاركوا العروسين فرحتهما.

وأشعل الفنان حمادة أجواء الحفل بعد تقديمه مجموعة من أغانيه الشهيرة، حيث لفت الأنظار بطريقة تفاعله مع العروسين والحضور، كما أثار تفاعلاً واسعاً بعد إعادة صياغة بعض كلمات أغنية “مسطول” لتتناسب مع أجواء الزفاف، في لقطة وصفها المتابعون بالعفوية والمميزة.

بدوره، قدّم الفنان مصطفى قمر وصلة غنائية حماسية أعادت أجواء التسعينات إلى الحفل، بينما أضفى حميد الشاعري طابعاً خاصاً على السهرة بحضوره وأغانيه التي تفاعل معها المدعوون بشكل كبير.

كما خطف ماركو الأنظار بالشبه الكبير بينه وبين والده إدوارد، إذ تداول الجمهور صوره بشكل واسع عبر مواقع التواصل، مشيدين بوسامته وحضوره، فيما اعتبر كثيرون أن الحفل جمع بين الأجواء العائلية الدافئة والطابع الفني الاستعراضي الذي طغى على تفاصيل السهرة حتى ساعات متأخرة من الليل.