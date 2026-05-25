رئيسة المكسيك: بلادنا توافق على استضافة منتخب إيران خلال مونديال 2026
هل يعتزل شاتاي أولسوي التمثيل؟ اليكم الحقيقة

2026-05-25 | 10:00
أثار النجم التركي شاتاي أولسوي حالة واسعة من الجدل والقلق بين جمهوره، بعد انتشار منشور مزيف نُسب إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم فيه أنه قرر اعتزال التمثيل وإنهاء مسيرته الفنية أمام الكاميرا.

وتداول المتابعون لقطة شاشة لمنشور قيل إنه نُشر عبر خاصية “الستوري” في حسابه على “إنستغرام”، تضمّن رسالة وداع درامية تحدث فيها عن الإرهاق النفسي والتعب العميق، مؤكداً أنه سيواصل العمل مستقبلاً خلف الكاميرا فقط.

وجاء في المنشور المتداول: “بسبب الضرر الناتج عن الإرهاق الناجم عن تعب عميق، أنهيت مسيرتي أمام الكاميرا”، ما تسبب بحالة صدمة كبيرة بين جمهوره، خصوصاً مع النجاح الواسع الذي يحققه مسلسل “حلم أشرف”.

لكن سرعان ما تحرك جمهور أولسوي للتحقق من صحة المنشور، ليتبين لاحقاً أنه مفبرك وتم التلاعب به عبر برامج تعديل الصور، ولا يمت للحساب الرسمي للنجم التركي بصلة.

وجاء انتشار الشائعة بالتزامن مع الحديث عن انتهاء مسلسل “حلم أشرف”، وسط تقارير تحدثت عن عدم رغبة شاتاي في الاستمرار بالمشروع لفترة أطول، إضافة إلى شائعات أخرى ربطت نهاية العمل بغيرة حبيبته أصليهان مالبورا من مشاهده مع النجمة ديميت أوزدمير.

من جهتها، نفت أصليهان هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن القرارات الفنية الخاصة بالأعمال الضخمة لا يمكن أن تتأثر بعلاقات شخصية أو بموقف فردي.

 

