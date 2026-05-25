هل يعتزل شاتاي أولسوي التمثيل؟ اليكم الحقيقة

وتداول المتابعون لقطة شاشة لمنشور قيل إنه نُشر عبر خاصية “الستوري” في حسابه على “إنستغرام”، تضمّن رسالة وداع درامية تحدث فيها عن الإرهاق النفسي والتعب العميق، مؤكداً أنه سيواصل العمل مستقبلاً خلف الكاميرا فقط.

وجاء في المنشور المتداول: “بسبب الضرر الناتج عن الإرهاق الناجم عن تعب عميق، أنهيت مسيرتي أمام الكاميرا”، ما تسبب بحالة صدمة كبيرة بين جمهوره، خصوصاً مع النجاح الواسع الذي يحققه مسلسل “حلم أشرف”.

لكن سرعان ما تحرك جمهور أولسوي للتحقق من صحة المنشور، ليتبين لاحقاً أنه مفبرك وتم التلاعب به عبر برامج تعديل الصور، ولا يمت للحساب الرسمي للنجم بصلة.

وجاء انتشار الشائعة بالتزامن مع الحديث عن انتهاء مسلسل “حلم أشرف”، وسط تقارير تحدثت عن عدم رغبة شاتاي في الاستمرار بالمشروع لفترة أطول، إضافة إلى شائعات أخرى ربطت نهاية العمل بغيرة حبيبته أصليهان مالبورا من مشاهده مع ديميت أوزدمير.

من جهتها، نفت أصليهان هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن القرارات الفنية الخاصة بالأعمال الضخمة لا يمكن أن تتأثر بعلاقات شخصية أو بموقف فردي.