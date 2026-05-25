“مين دي؟”.. رد فيفي عبده على مونيكا بيلوتشي يشعل السوشال ميديا

وخلال حديثها مع الصحفيين على هامش الفعالية، سُئلت فيفي عبده عن رأيها في انضمام مونيكا بيلوتشي إلى الفيلم الذي يجمع النجمين و عز، لتفاجئ الحضور برد فعل عفوي بعدما أكدت أنها لا تعرف الإيطالية.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قامت فيفي بتحريف اسم مونيكا بيلوتشي بطريقة طريفة، إذ نطقت اسمها “بلوكشي”، قبل أن تضيف مازحة أنها كانت الأحق بالمشاركة في العمل السينمائي بدلاً منها، في تعليق أثار ضحك الحاضرين وانتشر بسرعة عبر المنصات الرقمية.

وسرعان ما تحوّل الفيديو إلى مادة متداولة بشكل واسع على “إكس” و”إنستغرام” و”فيسبوك”، حيث تداول المتابعون المقطع مرفقاً بتعليقات ساخرة ومقاطع كوميدية، معتبرين أن ما حدث يعكس شخصية فيفي عبده العفوية التي اعتاد عليها جمهورها على مر السنوات.

في المقابل، انتقد بعض المتابعين عدم معرفة الفنانة بإحدى أشهر نجمات السينما العالمية، مشيرين إلى أن مونيكا بيلوتشي تُعد من أبرز الأسماء المعروفة عالمياً في مجال السينما.

ورغم الجدل، حافظ الفيديو على طابعه الكوميدي، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي انقسم بين من رأى الموقف عفوياً وطريفاً، ومن اعتبره محرجاً بحق نجمة عالمية بحجم مونيكا بيلوتشي.