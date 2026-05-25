عاجل
رئيسة المكسيك: بلادنا توافق على استضافة منتخب إيران خلال مونديال 2026
رئيسة المكسيك: بلادنا توافق على استضافة منتخب إيران خلال مونديال 2026
وزارة الصحة: 3185 شهيدًا و9633 جريحًا منذ بدء العدوان في 2 آذار حتى 25 أيار
وزارة الصحة: 3185 شهيدًا و9633 جريحًا منذ بدء العدوان في 2 آذار حتى 25 أيار
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
23 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
22 o
AlJadeedTv
الشمال
22 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
18 o
AlJadeedTv
كسروان
21 o
AlJadeedTv
متن
21 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
“مين دي؟”.. رد فيفي عبده على مونيكا بيلوتشي يشعل السوشال ميديا
“مين دي؟”.. رد فيفي عبده على مونيكا بيلوتشي يشعل السوشال ميديا
A-
A+

“مين دي؟”.. رد فيفي عبده على مونيكا بيلوتشي يشعل السوشال ميديا

فن

2026-05-25 | 10:03
“مين دي؟”.. رد فيفي عبده على مونيكا بيلوتشي يشعل السوشال ميديا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
“مين دي؟”.. رد فيفي عبده على مونيكا بيلوتشي يشعل السوشال ميديا

أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو خلال إحدى الفعاليات الفنية، حيث علّقت بعفوية على مشاركة النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي في فيلم “الكلاب السبعة”، بطريقة خطفت انتباه الجمهور وأشعلت التعليقات الساخرة.

وخلال حديثها مع الصحفيين على هامش الفعالية، سُئلت فيفي عبده عن رأيها في انضمام مونيكا بيلوتشي إلى الفيلم الذي يجمع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، لتفاجئ الحضور برد فعل عفوي بعدما أكدت أنها لا تعرف النجمة الإيطالية.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قامت فيفي بتحريف اسم مونيكا بيلوتشي بطريقة طريفة، إذ نطقت اسمها “بلوكشي”، قبل أن تضيف مازحة أنها كانت الأحق بالمشاركة في العمل السينمائي بدلاً منها، في تعليق أثار ضحك الحاضرين وانتشر بسرعة عبر المنصات الرقمية.

وسرعان ما تحوّل الفيديو إلى مادة متداولة بشكل واسع على “إكس” و”إنستغرام” و”فيسبوك”، حيث تداول المتابعون المقطع مرفقاً بتعليقات ساخرة ومقاطع كوميدية، معتبرين أن ما حدث يعكس شخصية فيفي عبده العفوية التي اعتاد عليها جمهورها على مر السنوات.

في المقابل، انتقد بعض المتابعين عدم معرفة الفنانة المصرية بإحدى أشهر نجمات السينما العالمية، مشيرين إلى أن مونيكا بيلوتشي تُعد من أبرز الأسماء المعروفة عالمياً في مجال السينما.

ورغم الجدل، حافظ الفيديو على طابعه الكوميدي، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي انقسم بين من رأى الموقف عفوياً وطريفاً، ومن اعتبره محرجاً بحق نجمة عالمية بحجم مونيكا بيلوتشي.

اقرأ ايضا في فن

كريستينا صوايا تنفعل بسبب سؤال عن الخيانة وتنهار باكية
Play
10:21
Play

كريستينا صوايا تنفعل بسبب سؤال عن الخيانة وتنهار باكية

حلقة نارية من #سقف_عالي مع كريستينا صوايا! مواجهة مباشرة، أسرار تُكشف لأول مرة، تصريحات جريئة عن الطلاق، النفقة، الخيانة، المساكنة وحتى لحظات مؤثرة أبكت الجميع على الهواء.

10:21

كريستينا صوايا تنفعل بسبب سؤال عن الخيانة وتنهار باكية

حلقة نارية من #سقف_عالي مع كريستينا صوايا! مواجهة مباشرة، أسرار تُكشف لأول مرة، تصريحات جريئة عن الطلاق، النفقة، الخيانة، المساكنة وحتى لحظات مؤثرة أبكت الجميع على الهواء.

إلهام شاهين تبكي على الهواء وتكشف مواقف صادمة عن الدين والسياسة والمـ ـوت في “مساحة خاصة”
10:19

إلهام شاهين تبكي على الهواء وتكشف مواقف صادمة عن الدين والسياسة والمـ ـوت في “مساحة خاصة”

تصدّرت الفنانة المصرية إلهام شاهين مواقع التواصل بعد ظهورها في حلقة استثنائية من بودكاست “مساحة خاصة” مع الإعلامي علي ياسين، حيث أطلقت سلسلة تصريحات جريئة ومؤثرة تناولت السياسة والدين والحياة الشخصية بكل صراحة.

10:19

إلهام شاهين تبكي على الهواء وتكشف مواقف صادمة عن الدين والسياسة والمـ ـوت في “مساحة خاصة”

تصدّرت الفنانة المصرية إلهام شاهين مواقع التواصل بعد ظهورها في حلقة استثنائية من بودكاست “مساحة خاصة” مع الإعلامي علي ياسين، حيث أطلقت سلسلة تصريحات جريئة ومؤثرة تناولت السياسة والدين والحياة الشخصية بكل صراحة.

شاكيرا تكشف تفاصيل “أظلم مرحلة” بعد انفصالها عن بيكيه
10:06

شاكيرا تكشف تفاصيل “أظلم مرحلة” بعد انفصالها عن بيكيه

عادت النجمة العالمية شاكيرا إلى واجهة الجدل مجدداً بعد تصريحات مؤثرة تحدثت فيها عن فترة انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، ووصفت تلك المرحلة بأنها من أكثر الفترات ظلمة وصعوبة في حياتها الشخصية.

10:06

شاكيرا تكشف تفاصيل “أظلم مرحلة” بعد انفصالها عن بيكيه

عادت النجمة العالمية شاكيرا إلى واجهة الجدل مجدداً بعد تصريحات مؤثرة تحدثت فيها عن فترة انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، ووصفت تلك المرحلة بأنها من أكثر الفترات ظلمة وصعوبة في حياتها الشخصية.

اخترنا لك
كريستينا صوايا تنفعل بسبب سؤال عن الخيانة وتنهار باكية
10:21
إلهام شاهين تبكي على الهواء وتكشف مواقف صادمة عن الدين والسياسة والمـ ـوت في “مساحة خاصة”
10:19
شاكيرا تكشف تفاصيل “أظلم مرحلة” بعد انفصالها عن بيكيه
10:06
براءة فادي خفاجة من اتهامات مها أحمد
10:05

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026