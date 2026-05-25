براءة فادي خفاجة من اتهامات مها أحمد

وكانت القضية قد أثارت اهتماماً واسعاً خلال الفترة الماضية، بعد البلاغ الذي تقدمت به ضد ، متهمةً إياه بالإساءة إليها من خلال منشورات إلكترونية جرى تداولها عبر منصات التواصل، الأمر الذي دفع جهات التحقيق إلى فتح الملف وإحالته للمحاكمة أمام .

وخلال التحقيقات، استمعت الجهات المختصة إلى أقوال الفنانة، كما جرى فحص المنشورات والمواد الإلكترونية المقدمة ضمن ملف القضية، قبل أن يتم اتخاذ قرار بإحالة فادي خفاجة إلى المحاكمة للنظر في الاتهامات الموجهة إليه.

وفي جلسة الإثنين، أصدرت المحكمة حكمها النهائي ببراءة الفنان من جميع التهم المنسوبة إليه، لتنتهي بذلك الأزمة القانونية التي شغلت المتابعين وأثارت جدلاً واسعاً على خلال الأشهر الماضية.

وتفاعل عدد من رواد مع الحكم، حيث اعتبر البعض أن القرار أنهى واحدة من أكثر الخلافات الفنية تداولاً في الفترة ، بينما رأى آخرون أن القضية عكست حجم التوتر الذي باتت تسببه الخلافات العلنية بين الفنانين عبر المنصات الرقمية.