رئيسة المكسيك: بلادنا توافق على استضافة منتخب إيران خلال مونديال 2026
وزارة الصحة: 3185 شهيدًا و9633 جريحًا منذ بدء العدوان في 2 آذار حتى 25 أيار
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق
2026
شاكيرا تكشف تفاصيل "أظلم مرحلة" بعد انفصالها عن بيكيه
شاكيرا تكشف تفاصيل “أظلم مرحلة” بعد انفصالها عن بيكيه

2026-05-25 | 10:06
عادت النجمة العالمية شاكيرا إلى واجهة الجدل مجدداً بعد تصريحات مؤثرة تحدثت فيها عن فترة انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، ووصفت تلك المرحلة بأنها من أكثر الفترات ظلمة وصعوبة في حياتها الشخصية.

وجاءت تصريحات شاكيرا بالتزامن مع ظهور بيكيه برفقة حبيبته كلارا شيا خلال حفل النجم العالمي باد باني في مدينة برشلونة، ما أعاد اسم الثنائي إلى صدارة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة “ذا تايمز”، تحدثت شاكيرا بصراحة عن تداعيات الانفصال الذي وقع عام 2022 بعد علاقة استمرت 11 عاماً وأثمرت عن طفلين، مؤكدة أن تلك المرحلة تزامنت أيضاً مع الأزمة الصحية التي مر بها والدها بعد تعرضه لحادث سقوط خطير، ما ضاعف الضغوط النفسية التي عاشتها.

وأوضحت النجمة الكولومبية أن التجارب القاسية التي مرت بها جعلتها أكثر قوة ونضجاً، معتبرة أن الألم يكشف حقيقة الأشخاص المحيطين بالإنسان ويمنحه قدرة أكبر على التماسك وتقدير الدعم الصادق.

كما أكدت أنها لا تزال تكن الاحترام والتقدير لبيكيه باعتباره والد طفليها، مشيرة إلى أن العلاقة التي جمعتهما شكّلت جزءاً مهماً من رحلتها كأم وامرأة.

وعن حياتها العاطفية الحالية، أوضحت شاكيرا أنها لا تفكر بالدخول في علاقة جديدة بسبب انشغالها بأعمالها الفنية وحياتها الشخصية، في وقت تواصل فيه تحقيق نجاحات عالمية جديدة.

في المقابل، خطف ظهور بيكيه مع كلارا شيا الأنظار خلال حفله الأخير في برشلونة، خاصة مع تزامن المناسبة مع إطلاق شاكيرا للفيديو الموسيقي الجديد لأغنية “داي داي” الخاصة بكأس العالم 2026 بالتعاون مع الفنان بورنا بوي.

وتداول رواد مواقع التواصل صوراً ومقاطع لبيكيه داخل المنطقة الخاصة بالحفل، وسط تكهنات متجددة حول وجود رسائل غير مباشرة إليه في الأغنية الجديدة، فيما بدا لاعب برشلونة السابق مستمتعاً بالأجواء برفقة أصدقائه، بعيداً عن الجدل المتصاعد حول تصريحات شاكيرا الأخيرة.

 

كريستينا صوايا تنفعل بسبب سؤال عن الخيانة وتنهار باكية
كريستينا صوايا تنفعل بسبب سؤال عن الخيانة وتنهار باكية

حلقة نارية من #سقف_عالي مع كريستينا صوايا! مواجهة مباشرة، أسرار تُكشف لأول مرة، تصريحات جريئة عن الطلاق، النفقة، الخيانة، المساكنة وحتى لحظات مؤثرة أبكت الجميع على الهواء.

حلقة نارية من #سقف_عالي مع كريستينا صوايا! مواجهة مباشرة، أسرار تُكشف لأول مرة، تصريحات جريئة عن الطلاق، النفقة، الخيانة، المساكنة وحتى لحظات مؤثرة أبكت الجميع على الهواء.

إلهام شاهين تبكي على الهواء وتكشف مواقف صادمة عن الدين والسياسة والمـ ـوت في “مساحة خاصة”

تصدّرت الفنانة المصرية إلهام شاهين مواقع التواصل بعد ظهورها في حلقة استثنائية من بودكاست “مساحة خاصة” مع الإعلامي علي ياسين، حيث أطلقت سلسلة تصريحات جريئة ومؤثرة تناولت السياسة والدين والحياة الشخصية بكل صراحة.

تصدّرت الفنانة المصرية إلهام شاهين مواقع التواصل بعد ظهورها في حلقة استثنائية من بودكاست “مساحة خاصة” مع الإعلامي علي ياسين، حيث أطلقت سلسلة تصريحات جريئة ومؤثرة تناولت السياسة والدين والحياة الشخصية بكل صراحة.

براءة فادي خفاجة من اتهامات مها أحمد

أسدلت المحكمة الاقتصادية في القاهرة الستار على الأزمة القانونية بين الفنانة مها أحمد والفنان فادي خفاجة، بعدما أصدرت حكمها ببراءة الأخير من الاتهامات الموجهة إليه في القضية المتعلقة بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أسدلت المحكمة الاقتصادية في القاهرة الستار على الأزمة القانونية بين الفنانة مها أحمد والفنان فادي خفاجة، بعدما أصدرت حكمها ببراءة الأخير من الاتهامات الموجهة إليه في القضية المتعلقة بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

