شاكيرا تكشف تفاصيل “أظلم مرحلة” بعد انفصالها عن بيكيه

وجاءت تصريحات شاكيرا بالتزامن مع ظهور بيكيه برفقة حبيبته كلارا شيا خلال حفل النجم العالمي باد باني في مدينة برشلونة، ما أعاد اسم إلى صدارة الترند عبر .

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة “ذا تايمز”، تحدثت شاكيرا بصراحة عن تداعيات الانفصال الذي وقع عام 2022 بعد علاقة استمرت 11 عاماً وأثمرت عن طفلين، مؤكدة أن تلك المرحلة تزامنت أيضاً مع الأزمة الصحية التي مر بها والدها بعد تعرضه لحادث سقوط خطير، ما ضاعف الضغوط النفسية التي عاشتها.

وأوضحت الكولومبية أن التجارب القاسية التي مرت بها جعلتها أكثر قوة ونضجاً، معتبرة أن الألم يكشف حقيقة الأشخاص المحيطين بالإنسان ويمنحه قدرة أكبر على التماسك وتقدير الدعم الصادق.

كما أكدت أنها لا تزال تكن الاحترام والتقدير لبيكيه باعتباره والد طفليها، مشيرة إلى أن العلاقة التي جمعتهما شكّلت جزءاً مهماً من رحلتها كأم وامرأة.

وعن حياتها العاطفية الحالية، أوضحت شاكيرا أنها لا تفكر بالدخول في علاقة بسبب انشغالها بأعمالها الفنية وحياتها الشخصية، في وقت تواصل فيه تحقيق نجاحات عالمية جديدة.

في المقابل، خطف ظهور بيكيه مع كلارا شيا الأنظار خلال حفله الأخير في برشلونة، خاصة مع تزامن المناسبة مع إطلاق شاكيرا للفيديو الموسيقي الجديد لأغنية “داي داي” الخاصة بكأس 2026 بالتعاون مع الفنان بورنا بوي.

وتداول رواد مواقع التواصل صوراً ومقاطع لبيكيه داخل المنطقة الخاصة بالحفل، وسط تكهنات متجددة حول وجود رسائل غير مباشرة إليه في الأغنية الجديدة، فيما بدا لاعب برشلونة السابق مستمتعاً بالأجواء برفقة أصدقائه، بعيداً عن الجدل المتصاعد حول تصريحات شاكيرا .