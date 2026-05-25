إلهام شاهين تبكي على الهواء وتكشف مواقف صادمة عن الدين والسياسة والمـ ـوت في “مساحة خاصة”

وخلال الحلقة، علّقت إلهام شاهين على الجدل الذي أثير حول تصريحاتها السابقة المرتبطة بحرب إيران وإسرائيل وموقف مصر، مؤكدة أن السياسة “ليست مسألة عنترية”، كما وجّهت رسالة تضامن مؤثرة إلى أهالي جنوب لبنان وبيروت، معربة عن خوفها من “كارثة إسرائيلية” قد تطال المنطقة.
وشهد الحوار تحولاً لافتاً في مواقفها السياسية، إذ تراجعت عن رأي سابق يتعلق بالرئيس السوري بشار الأسد، كما انتقدت وجود “عناصر مأجورة” داخل الجيش السوري، ما أثار تفاعلاً واسعاً عبر المنصات.
أما على الصعيد الاجتماعي، فأطلقت شاهين تصريحات صادمة حول قضايا شائكة، إذ وصفت “جهاد النكاح” بالدعارة، وانتقدت هوس المجتمع بعذرية المرأة وجرائم الشرف، كما عبّرت عن رأيها الصريح في عمليات ترميم غشاء البكارة وتعدد الزوجات.
وفي الجانب الإنساني، كشفت للمرة الأولى تفاصيل نجاتها من الموت بعد احتراق شعرها بالكامل خلال حادث خطير، كما دخلت في حالة بكاء أثناء حديثها عن والدتها الراحلة، مستذكرة اللحظات الأخيرة قبل وفاتها وكيف قامت بتغسيلها بنفسها.
كما فجّرت مفاجأة مرتبطة بالفنان هاني شاكر، متحدثة عن كواليس وفاته وسبب عدم إقامة جنازة رسمية له، قبل أن تبدي رأيها بعدد من نجمات الجيل الحالي، بينهن منى زكي ومنة شلبي وريهام عبد الغفور وياسمين صبري.
الحلقة حملت مزيجاً من الدموع والمواجهات والتصريحات غير المتوقعة، وانتهت بمفاجآت خاصة حضّرها علي ياسين لضيفته مباشرة على الهواء.
