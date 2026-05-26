أيمن رضا يدخل على خط أزمة الإشاعات.. تحذير حاسم وتهديد باللجوء إلى القضاء

أثار الفنان السوري أيمن رضا من الجدل بعد كشفه تفاصيل تعرّضه لمحاولة استهداف عبر إشاعات مفبركة طالت علاقاته الفنية، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشخص المسؤول بالتعاون مع الفنان إبراهيم.





وفي التفاصيل، نشر أيمن رضا فيديو عبر حسابه على “إنستغرام” تحدث فيه عن شخص سبق أن تواصل معه محذّراً من نشر إشاعات بحقه، قبل أن يقوم لاحقاً بترويج خبر مفبرك عن وجود خلاف بينه وبين الفنان ، بحسب ما قال.



وأشار رضا إلى أن الشخص نفسه عاد وهدّد بنشر وإشاعات تطال المخرجة رشا شربتجي وعدداً من الفنانين، موضحاً أنه اكتشف لاحقاً تواصله أيضاً مع إبراهيم بهدف الترويج لأخبار كاذبة مقابل المال.



وأكد الفنان السوري أنه تقدّم مع فراس إبراهيم بدعوى رسمية عبر الفنانين والجهات الأمنية المختصة، مشيراً إلى أن الشخص المعني موجود في محافظة اللاذقية، على حد تعبيره. وأضاف بغضب: “ما أكثر الذين عم يشتغلوا فينا”، في إشارة إلى تزايد حالات استغلال أسماء الفنانين لنشر الإشاعات.



بدوره، كان فراس إبراهيم قد كشف في منشور سابق عبر “فيسبوك” عن تعرّضه لمحاولة ابتزاز من شخص ادّعى أنه إعلامي، وعرض عليه نشر إشاعة عن خلاف مزعوم بينه وبين الفنان أيمن زيدان مقابل مبلغ مالي، قبل أن يقرر اللجوء إلى الجهات المختصة والتحذير من هذه الأساليب.