أيمن رضا يدخل على خط أزمة الإشاعات.. تحذير حاسم وتهديد باللجوء إلى القضاء

وفي التفاصيل، نشر أيمن رضا فيديو عبر حسابه على “إنستغرام” تحدث فيه عن شخص سبق أن تواصل معه محذّراً من نشر إشاعات بحقه، قبل أن يقوم لاحقاً بترويج خبر مفبرك عن وجود خلاف بينه وبين الفنان أحمد الأحمد
، بحسب ما قال.
وأشار رضا إلى أن الشخص نفسه عاد وهدّد بنشر أخبار
وإشاعات جديدة
تطال المخرجة رشا شربتجي وعدداً من الفنانين، موضحاً أنه اكتشف لاحقاً تواصله أيضاً مع فراس
إبراهيم بهدف الترويج لأخبار كاذبة مقابل المال.
وأكد الفنان السوري أنه تقدّم مع فراس إبراهيم بدعوى رسمية عبر نقابة
الفنانين والجهات الأمنية المختصة، مشيراً إلى أن الشخص المعني موجود في محافظة اللاذقية، على حد تعبيره. وأضاف بغضب: “ما أكثر الذين عم يشتغلوا فينا”، في إشارة إلى تزايد حالات استغلال أسماء الفنانين لنشر الإشاعات.
بدوره، كان فراس إبراهيم قد كشف في منشور سابق عبر “فيسبوك” عن تعرّضه لمحاولة ابتزاز من شخص ادّعى أنه إعلامي، وعرض عليه نشر إشاعة عن خلاف مالي
مزعوم بينه وبين الفنان أيمن زيدان مقابل مبلغ مالي، قبل أن يقرر اللجوء إلى الجهات المختصة والتحذير من هذه الأساليب.