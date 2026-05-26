وفاة أسطورة الجاز سوني رولينز أحد أبرز عازفي الساكسفون في التاريخ

ووصفت عائلة رولينز الفنان الراحل بأنه من أكثر الشخصيات تأثيراً وتكريماً في الموسيقى الأميركية خلال القرن العشرين وما بعده، مؤكدة أنه فارق الحياة في 25 مايو
بعد مسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود طويلة وترك خلالها بصمة بارزة في عالم الجاز.
وأشار البيان إلى أن رولينز ترك خلفه ابن شقيقه كليفتون أندرسون وابنتي شقيقه فالين أندرسون وغابرييل ديغروات، فيما أوضحت العائلة أنه لا توجد حالياً أي خطط لإقامة مراسم عزاء عامة.
كما أعادت العائلة التذكير بتصريح سابق أدلى به رولينز عام 2009 قال فيه: "أعتقد أن الإنسان المبدع يستمر في الوجود حتى بعد الرحيل، فأنا أؤمن أن هذه الحياة ليست النهاية لكل شيء".