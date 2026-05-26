وفاة أسطورة الجاز سوني رولينز أحد أبرز عازفي الساكسفون في التاريخ

رحل أسطورة موسيقى الجاز الأميركية رولينز عن عمر ناهز 95 عاماً داخل منزله في مدينة ، وفق ما أعلنت عائلته في بيان رسمي، لتطوي الساحة الفنية صفحة أحد أبرز وأهم الموسيقيين تأثيراً في تاريخ الموسيقى الأميركية.



ووصفت عائلة رولينز الفنان الراحل بأنه من أكثر الشخصيات تأثيراً وتكريماً في الموسيقى الأميركية خلال القرن العشرين وما بعده، مؤكدة أنه فارق الحياة في 25 بعد مسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود طويلة وترك خلالها بصمة بارزة في عالم الجاز.



وأشار البيان إلى أن رولينز ترك خلفه ابن شقيقه كليفتون أندرسون وابنتي شقيقه فالين أندرسون وغابرييل ديغروات، فيما أوضحت العائلة أنه لا توجد حالياً أي خطط لإقامة مراسم عزاء عامة.



كما أعادت العائلة التذكير بتصريح سابق أدلى به رولينز عام 2009 قال فيه: "أعتقد أن الإنسان المبدع يستمر في الوجود حتى بعد الرحيل، فأنا أؤمن أن هذه الحياة ليست النهاية لكل شيء".