4 آب "الحقيقة الضائعة"
محمد شاكر نجل فضل شاكر يرزق بمولوده الاول ويكشف اسمه برسالة مؤثرة
محمد شاكر نجل فضل شاكر يرزق بمولوده الاول ويكشف اسمه برسالة مؤثرة
محمد شاكر نجل فضل شاكر يرزق بمولوده الاول ويكشف اسمه برسالة مؤثرة

2026-05-26 | 04:27
محمد شاكر نجل فضل شاكر يرزق بمولوده الاول ويكشف اسمه برسالة مؤثرة
محمد شاكر نجل فضل شاكر يرزق بمولوده الاول ويكشف اسمه برسالة مؤثرة

احتفل الفنان اللبناني الشاب محمد شاكر بقدوم مولوده الأول، في خطوة شكّلت مفاجأة سعيدة لجمهوره ومتابعيه، وذلك بعد سلسلة النجاحات التي حققها مؤخراً على الساحة الفنية.

وشارك محمد الخبر عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث أعلن مساء الاثنين ولادة طفله الذي أطلق عليه اسم “فضل محمد شاكر”، في لفتة لاقت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين انهالت تعليقاتهم بالتهاني والدعوات للعائلة.

وأرفق محمد المنشور برسالة مؤثرة جاء فيها: “الحمد لله، رزقنا الله بمولودنا فضل محمد شاكر… اللهم أنبته نباتاً حسناً واجعله قرة عين لنا”، كما نشر فيديو رمزي لنمر يقفز بين البراري تحت أشعة الشمس.

وكان محمد شاكر قد تحدث سابقاً عن علاقته بوالده الفنان فضل شاكر، مؤكداً أن أول ما سيحرص على تعليمه لابنه هو معرفة مسيرة جده الفنية والإنسانية، وأن يكون فخوراً باسمه وتاريخه.

ويأتي هذا الخبر بالتزامن مع استعداد محمد لإحياء حفل غنائي في بيروت يوم 13 يونيو المقبل، ضمن حفلات موسم الصيف، بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال أعماله الأخيرة وتعاونه الفني مع والده فضل شاكر.

ارجاء محاكمة فضل شاكر الى هذا التاريخ وهل تُبرّئه الفيديوهات؟
ارجاء محاكمة فضل شاكر الى هذا التاريخ وهل تُبرّئه الفيديوهات؟

كشفت صفحة “شربليتا” المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير، تطورات جديدة في قضية الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك عبر تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي عبر “إنستغرام”.

اطلالة الأميرة رجوة في عيد استقلال الاردن تتصدر وما علاقة السيدة فيروز؟
اطلالة الأميرة رجوة في عيد استقلال الاردن تتصدر وما علاقة السيدة فيروز؟

لفتت الأميرة رجوة الحسين الأنظار خلال احتفالات الأردن بالذكرى الثمانين للاستقلال، بإطلالة حملت رسائل وطنية واضحة إلى جانب أناقتها الهادئة التي اعتاد عليها الجمهور في المناسبات الرسمية.

خاص - هل سيرى فضل شاكر حفيده الجديد؟ وهذا اول ما فعله محمد شاكر لحظة حمل ابنه
خاص - هل سيرى فضل شاكر حفيده الجديد؟ وهذا اول ما فعله محمد شاكر لحظة حمل ابنه

عاش الفنان الشاب محمد شاكر واحدة من أجمل لحظات حياته بعد استقباله مولوده الأول الذي أطلق عليه اسم “فضل”، تيمناً بوالده الفنان اللبناني فضل شاكر، وسط أجواء عائلية مليئة بالفرح والتأثر.

