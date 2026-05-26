محمد شاكر نجل فضل شاكر يرزق بمولوده الاول ويكشف اسمه برسالة مؤثرة

وشارك محمد الخبر عبر حسابه الرسمي على ، حيث أعلن مساء الاثنين ولادة طفله الذي أطلق عليه اسم “فضل محمد شاكر”، في لفتة لاقت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين انهالت تعليقاتهم بالتهاني والدعوات للعائلة.

وأرفق محمد المنشور برسالة مؤثرة جاء فيها: “الحمد لله، رزقنا بمولودنا فضل محمد شاكر… اللهم أنبته نباتاً حسناً واجعله قرة عين لنا”، كما نشر فيديو رمزي لنمر يقفز بين البراري تحت أشعة .

وكان محمد شاكر قد تحدث سابقاً عن علاقته بوالده الفنان فضل شاكر، مؤكداً أن أول ما سيحرص على تعليمه لابنه هو معرفة مسيرة جده الفنية والإنسانية، وأن يكون فخوراً باسمه وتاريخه.

ويأتي هذا الخبر بالتزامن مع استعداد محمد لإحياء حفل غنائي في يوم 13 يونيو المقبل، ضمن حفلات موسم الصيف، بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال أعماله وتعاونه الفني مع والده فضل شاكر.