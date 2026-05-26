إخضاع سيريناي ساريكايا لتحاليل مخدرات يثير ضجة

وبحسب تقارير تركية، تم توقيف بطلة مسلسل “مد وجزر” بشكل مؤقت، قبل نقلها إلى أحد لإجراء فحوصات طبية، شملت لاحقاً سحب عينات من والشعر داخل مركز الطب الشرعي، وذلك ضمن الإجراءات الرسمية المتبعة في التحقيق.

وظهرت سيريناي برفقة عناصر الشرطة أثناء تنقلها بين مركز التحقيق والمستشفى والطب الشرعي، قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقاً، مع استمرار متابعة القضية قضائياً.

وتداولت وسائل إعلام محلية معلومات تفيد بأن اسم الممثلة ورد ضمن قائمة تضم 25 شخصية معروفة يشتبه بتعاطيها مواد مخدرة، فيما أشارت المصادر إلى أنها لم تكن داخل خلال تنفيذ المداهمات الأولى التي طالت عدداً من المشاهير الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه التطورات بعد حملات مشابهة نفذتها السلطات التركية مؤخراً، وأسفرت عن التحقيق مع أسماء فنية معروفة، من بينهم المغني “مابيل ماتيز” والفنان تان تاشيجي، إضافة إلى الممثل أونور تونا، في إطار تحقيقات موسعة تهدف إلى المخدرات داخل الوسط الفني .

وبحسب القانون التركي، قد يواجه المتورطون في حال ثبوت التعاطي عقوبات تصل إلى السجن لعدة سنوات، مع إمكانية إخضاع بعض الحالات لبرامج علاج وتأهيل بدلاً من الملاحقة القضائية المباشرة.