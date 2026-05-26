إخضاع سيريناي ساريكايا لتحاليل مخدرات يثير ضجة
إخضاع سيريناي ساريكايا لتحاليل مخدرات يثير ضجة
A-
A+

إخضاع سيريناي ساريكايا لتحاليل مخدرات يثير ضجة

فن

2026-05-26 | 04:33
إخضاع سيريناي ساريكايا لتحاليل مخدرات يثير ضجة
إخضاع سيريناي ساريكايا لتحاليل مخدرات يثير ضجة

وجدت النجمة التركية سيريناي ساريكايا نفسها في قلب أزمة قانونية واسعة، بعدما خضعت لتحقيقات وفحوصات طبية ضمن حملة تشنها السلطات التركية ضد عدد من المشاهير المشتبه بتورطهم في قضايا مرتبطة بالمخدرات.

وبحسب تقارير تركية، تم توقيف بطلة مسلسل “مد وجزر” بشكل مؤقت، قبل نقلها إلى أحد المستشفيات الحكومية لإجراء فحوصات طبية، شملت لاحقاً سحب عينات من الدم والشعر داخل مركز الطب الشرعي، وذلك ضمن الإجراءات الرسمية المتبعة في التحقيق.

وظهرت سيريناي برفقة عناصر الشرطة أثناء تنقلها بين مركز التحقيق والمستشفى والطب الشرعي، قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقاً، مع استمرار متابعة القضية قضائياً.

وتداولت وسائل إعلام محلية معلومات تفيد بأن اسم الممثلة التركية ورد ضمن قائمة تضم 25 شخصية معروفة يشتبه بتعاطيها مواد مخدرة، فيما أشارت المصادر إلى أنها لم تكن داخل تركيا خلال تنفيذ المداهمات الأولى التي طالت عدداً من المشاهير الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه التطورات بعد حملات مشابهة نفذتها السلطات التركية مؤخراً، وأسفرت عن التحقيق مع أسماء فنية معروفة، من بينهم المغني “مابيل ماتيز” والفنان تان تاشيجي، إضافة إلى الممثل أونور تونا، في إطار تحقيقات موسعة تهدف إلى مكافحة المخدرات داخل الوسط الفني التركي.

وبحسب القانون التركي، قد يواجه المتورطون في حال ثبوت التعاطي عقوبات تصل إلى السجن لعدة سنوات، مع إمكانية إخضاع بعض الحالات لبرامج علاج وتأهيل بدلاً من الملاحقة القضائية المباشرة.

 

ارجاء محاكمة فضل شاكر الى هذا التاريخ وهل تُبرّئه الفيديوهات؟

كشفت صفحة “شربليتا” المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير، تطورات جديدة في قضية الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك عبر تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي عبر “إنستغرام”.

كشفت صفحة “شربليتا” المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير، تطورات جديدة في قضية الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك عبر تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي عبر “إنستغرام”.

اطلالة الأميرة رجوة في عيد استقلال الاردن تتصدر وما علاقة السيدة فيروز؟

لفتت الأميرة رجوة الحسين الأنظار خلال احتفالات الأردن بالذكرى الثمانين للاستقلال، بإطلالة حملت رسائل وطنية واضحة إلى جانب أناقتها الهادئة التي اعتاد عليها الجمهور في المناسبات الرسمية.

لفتت الأميرة رجوة الحسين الأنظار خلال احتفالات الأردن بالذكرى الثمانين للاستقلال، بإطلالة حملت رسائل وطنية واضحة إلى جانب أناقتها الهادئة التي اعتاد عليها الجمهور في المناسبات الرسمية.

خاص - هل سيرى فضل شاكر حفيده الجديد؟ وهذا اول ما فعله محمد شاكر لحظة حمل ابنه

عاش الفنان الشاب محمد شاكر واحدة من أجمل لحظات حياته بعد استقباله مولوده الأول الذي أطلق عليه اسم “فضل”، تيمناً بوالده الفنان اللبناني فضل شاكر، وسط أجواء عائلية مليئة بالفرح والتأثر.

عاش الفنان الشاب محمد شاكر واحدة من أجمل لحظات حياته بعد استقباله مولوده الأول الذي أطلق عليه اسم “فضل”، تيمناً بوالده الفنان اللبناني فضل شاكر، وسط أجواء عائلية مليئة بالفرح والتأثر.

