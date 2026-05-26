الدكتورة يومي تحسم الجدل وتكشف حملها الأول بفيديو عفوي طريف

بعد موجة الجدل التي رافقت إطلالاتها وظهورها بوزن زائد، حسمت البلوغر يمنى خوري، المعروفة بلقب “الدكتورة يومي”، الشائعات وكشفت رسمياً عن حملها بمولودها الأول من زوجها رجل الأعمال التركي-البريطاني غورهان كيزيلوز.



وأعلنت الدكتورة الخبر السعيد من خلال فيديو عفوي نشرته عبر حساباتها على ، ظهرت فيه وهي تجلس على مرتدية “توب” قصيرة كشفت بطنها المنتفخ في مراحل متقدمة من الحمل، مع تنورة وطويلة راحت ترفعها بعفوية، وسط كمية كبيرة من الأطعمة والحلويات والفواكه، في طريف عكس أجواء الحمل والرغبة المستمرة بتناول الطعام.



وأرفقت يومي المقطع بصوت طفل بدا وكأنه يتحدث معها ويطلب الشوكولاتة، لتسارع إلى تلبية طلبه، ما أضفى على الفيديو طابعاً كوميدياً وعفوياً تفاعل معه المتابعون بشكل واسع.