الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اطلالة الأميرة رجوة في عيد استقلال الاردن تتصدر وما علاقة السيدة فيروز؟
اطلالة الأميرة رجوة في عيد استقلال الاردن تتصدر وما علاقة السيدة فيروز؟
A-
A+

اطلالة الأميرة رجوة في عيد استقلال الاردن تتصدر وما علاقة السيدة فيروز؟

فن

2026-05-26 | 05:39
اطلالة الأميرة رجوة في عيد استقلال الاردن تتصدر وما علاقة السيدة فيروز؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اطلالة الأميرة رجوة في عيد استقلال الاردن تتصدر وما علاقة السيدة فيروز؟

لفتت الأميرة رجوة الحسين الأنظار خلال احتفالات الأردن بالذكرى الثمانين للاستقلال، بإطلالة حملت رسائل وطنية واضحة إلى جانب أناقتها الهادئة التي اعتاد عليها الجمهور في المناسبات الرسمية.

وشارك ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني مجموعة صور من الاحتفال عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، مرفقة بتعليق قال فيه: "80 عاماً والأردن عظيمٌ بأهله"، لتتصدّر الصور سريعاً مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع الظهور الأول للأميرة رجوة في احتفال عيد الاستقلال السنوي بعد ولادة الأميرة إيمان.

واختارت الأميرة رجوة الحسين فستاناً باللون الفيروزي بقصة ملكية أنيقة، إلا أن التفاصيل المطرزة على الأكمام كانت الأكثر تداولاً، بعدما حملت عبارة بالخط العربي تقول: "نبت السيوف وحدّ سيفك ما نبا"، وهي من أغنية فيروز الوطنية "أردن أرض العزم"، من كلمات سعيد عقل وألحان الأخوين رحباني.

واعتبر متابعون أن اختيار هذا البيت الشعري لم يكن عفوياً، بل جاء ليعكس رمزية القوة والثبات التي يرتبط بها الأردن في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

جمالياً، حافظت الأميرة رجوة على أسلوبها الناعم الذي بات جزءاً من هويتها البصرية، فاختارت مكياجاً طبيعياً ارتكز على البشرة المضيئة وتدرّجاتٍ حيادية أبرزت ملامحها من دون تكلّف، مع تسريحة شعر منسدلة بأسلوب بسيط وأنيق.

وكعادتها، بدت الإطلالة متناغمةً بالكامل مع شخصيتها الهادئة، حيث التقت القصّات الانسيابية بالتفاصيل الراقية في مشهد يعكس مفهوم الأناقة الملكية الحديثة، تلك التي لا تعتمد على المبالغة بقدر ما ترتكز على الرسائل الناعمة والتفاصيل المدروسة.

اقرأ ايضا في فن

ارجاء محاكمة فضل شاكر الى هذا التاريخ وهل تُبرّئه الفيديوهات؟
06:43

ارجاء محاكمة فضل شاكر الى هذا التاريخ وهل تُبرّئه الفيديوهات؟

كشفت صفحة “شربليتا” المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير، تطورات جديدة في قضية الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك عبر تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي عبر “إنستغرام”.

06:43

ارجاء محاكمة فضل شاكر الى هذا التاريخ وهل تُبرّئه الفيديوهات؟

كشفت صفحة “شربليتا” المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير، تطورات جديدة في قضية الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك عبر تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي عبر “إنستغرام”.

خاص - هل سيرى فضل شاكر حفيده الجديد؟ وهذا اول ما فعله محمد شاكر لحظة حمل ابنه
05:11

خاص - هل سيرى فضل شاكر حفيده الجديد؟ وهذا اول ما فعله محمد شاكر لحظة حمل ابنه

عاش الفنان الشاب محمد شاكر واحدة من أجمل لحظات حياته بعد استقباله مولوده الأول الذي أطلق عليه اسم “فضل”، تيمناً بوالده الفنان اللبناني فضل شاكر، وسط أجواء عائلية مليئة بالفرح والتأثر.

05:11

خاص - هل سيرى فضل شاكر حفيده الجديد؟ وهذا اول ما فعله محمد شاكر لحظة حمل ابنه

عاش الفنان الشاب محمد شاكر واحدة من أجمل لحظات حياته بعد استقباله مولوده الأول الذي أطلق عليه اسم “فضل”، تيمناً بوالده الفنان اللبناني فضل شاكر، وسط أجواء عائلية مليئة بالفرح والتأثر.

إخضاع سيريناي ساريكايا لتحاليل مخدرات يثير ضجة
04:33

إخضاع سيريناي ساريكايا لتحاليل مخدرات يثير ضجة

وجدت النجمة التركية سيريناي ساريكايا نفسها في قلب أزمة قانونية واسعة، بعدما خضعت لتحقيقات وفحوصات طبية ضمن حملة تشنها السلطات التركية ضد عدد من المشاهير المشتبه بتورطهم في قضايا مرتبطة بالمخدرات.

04:33

إخضاع سيريناي ساريكايا لتحاليل مخدرات يثير ضجة

وجدت النجمة التركية سيريناي ساريكايا نفسها في قلب أزمة قانونية واسعة، بعدما خضعت لتحقيقات وفحوصات طبية ضمن حملة تشنها السلطات التركية ضد عدد من المشاهير المشتبه بتورطهم في قضايا مرتبطة بالمخدرات.

اخترنا لك
ارجاء محاكمة فضل شاكر الى هذا التاريخ وهل تُبرّئه الفيديوهات؟
06:43
خاص - هل سيرى فضل شاكر حفيده الجديد؟ وهذا اول ما فعله محمد شاكر لحظة حمل ابنه
05:11
إخضاع سيريناي ساريكايا لتحاليل مخدرات يثير ضجة
04:33
محمد شاكر نجل فضل شاكر يرزق بمولوده الاول ويكشف اسمه برسالة مؤثرة
04:27

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026