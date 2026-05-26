اطلالة الأميرة رجوة في عيد استقلال الاردن تتصدر وما علاقة السيدة فيروز؟

لفتت الأميرة رجوة الحسين الأنظار خلال احتفالات الأردن بالذكرى الثمانين للاستقلال، بإطلالة حملت رسائل وطنية واضحة إلى جانب أناقتها الهادئة التي اعتاد عليها الجمهور في المناسبات الرسمية.



وشارك ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني مجموعة صور من الاحتفال عبر حسابه الرسمي على ، مرفقة بتعليق قال فيه: "80 عاماً والأردن عظيمٌ بأهله"، لتتصدّر الصور سريعاً ، خصوصاً مع الظهور الأول للأميرة رجوة في احتفال عيد الاستقلال السنوي بعد ولادة الأميرة .



واختارت الأميرة رجوة الحسين فستاناً باللون الفيروزي بقصة ملكية أنيقة، إلا أن التفاصيل المطرزة على الأكمام كانت الأكثر تداولاً، بعدما حملت عبارة بالخط تقول: "نبت السيوف وحدّ سيفك ما نبا"، وهي من أغنية فيروز الوطنية "أردن أرض العزم"، من كلمات سعيد عقل وألحان الأخوين رحباني.



واعتبر متابعون أن اختيار هذا البيت الشعري لم يكن عفوياً، بل جاء ليعكس رمزية القوة والثبات التي يرتبط بها الأردن في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.



جمالياً، حافظت الأميرة رجوة على أسلوبها الناعم الذي بات جزءاً من هويتها البصرية، فاختارت مكياجاً طبيعياً ارتكز على البشرة المضيئة وتدرّجاتٍ حيادية أبرزت ملامحها من دون تكلّف، مع تسريحة شعر منسدلة بأسلوب بسيط وأنيق.



وكعادتها، بدت الإطلالة متناغمةً بالكامل مع شخصيتها الهادئة، حيث التقت القصّات الانسيابية بالتفاصيل الراقية في يعكس مفهوم الأناقة الملكية الحديثة، تلك التي لا تعتمد على المبالغة بقدر ما ترتكز على الرسائل الناعمة والتفاصيل المدروسة.