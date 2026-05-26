خاص - هل سيرى فضل شاكر حفيده الجديد؟ وهذا اول ما فعله محمد شاكر لحظة حمل ابنه

وفي حديث خاص لـ”الجديد”، كشف لـ تفاصيل الساعات التي سبقت الولادة، مؤكداً أن زوجة محمد أنجبت طفلها عند الساعة العاشرة والنصف من يوم 25 أيار، بعد ليلة طويلة أمضاها جانبها داخل المستشفى، حيث بقي مستيقظاً طوال الليل بانتظار وصول طفله الأول.

وأشار إلى أن أول ما قام به محمد فور حمله الطفل بين ذراعيه، هو أن أذّن له بصوته، في لقطة مؤثرة عكست الفرح الكبيرة التي يعيشها.

وأكد المكتب الإعلامي أن صحة المولود ووالدته جيدة جداً، لافتاً إلى أن محمد والعائلة بأكملها يعيشون حالة من السعادة الكبيرة.

وعن إمكانية رؤية لحفيده، أوضح أن الفنان اللبناني لا يلتقي حالياً سوى بمحاميته، ما يجعل هذا الأمر غير متاح في الوقت الراهن.

أما بشأن عودة محمد شاكر وعائلته إلى ، فأكد أن القرار لم يُحسم بعد، إذ تبقى الأولوية حالياً لصحة الطفل ووالدته، ولذلك سيبقون في قطر خلال الفترة المقبلة.

وكشف أيضاً أن محمد شاكر يستعد قريباً لمشاركة متابعيه بصور خاصة من أجواء الزينة والتحضيرات التي رافقت استقبال المولود الجديد.