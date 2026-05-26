ارجاء محاكمة فضل شاكر الى هذا التاريخ وهل تُبرّئه الفيديوهات؟

وأوضحت الصفحة أنّ جلسة الفنان فضل شاكر أُرجئت إلى تاريخ 23 حزيران/يونيو 2026، بعدما تقدّمت وكيلة الدفاع بطلب تأجيل بهدف تأمين عدد من الشهود والمستندات التي اعتبرت أنها أساسية في مسار القضية.
كما طلبت المحامية عرض مجموعة من الفيديوهات لإثبات أن شاكر لم يظهر في أي تسجيل مصوّر أو على أي شاشة خلال الأحداث المرتبطة بالقضية، مؤكدةً أن العبارات التي نُسبت إليه جاءت في سياق ردّة فعل وانفعال فقط، ولا تحمل أي دلالات أخرى.
في المقابل، عارضت النيابة العامة طلب التأجيل في بداية الجلسة، معتبرةً أن الوقائع واضحة ولا تستدعي مزيداً من المستندات أو الشهادات، قبل أن يقرّر رئيس المحكمة الموافقة على طلب الدفاع وإرجاء الجلسة إلى الموعد المحدد.
حصد الفنان المصري أحمد العوضي جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل “علي كلاي”، ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان “ترند أووردز” الذي أُقيم مؤخرًا في مصر، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم الذي جاء بناءً على تصويت الجمهور.
بعد خمس سنوات على طلاقها، كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن دخولها قصة حب جديدة تعيشها بعيداً عن الأضواء، مؤكدة أن العلاقة جدية وتسير بهدوء بعيداً عن الضجة الإعلامية التي رافقت حياتها الخاصة في السنوات الماضية.
مواجهة مباشرة، أسرار تُكشف لأول مرة، تصريحات جريئة عن الطلاق، النفقة، الخيانة، المساكنة وحتى لحظات مؤثرة أبكت الجميع على الهواء.