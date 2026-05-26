ارجاء محاكمة فضل شاكر الى هذا التاريخ وهل تُبرّئه الفيديوهات؟

وأوضحت الصفحة أنّ جلسة الفنان أُرجئت إلى تاريخ 23 حزيران/يونيو 2026، بعدما تقدّمت وكيلة الدفاع بطلب تأجيل بهدف تأمين عدد من الشهود والمستندات التي اعتبرت أنها أساسية في مسار القضية.

كما طلبت المحامية عرض مجموعة من الفيديوهات لإثبات أن شاكر لم يظهر في أي تسجيل مصوّر أو على أي شاشة خلال الأحداث المرتبطة بالقضية، مؤكدةً أن العبارات التي نُسبت إليه جاءت في سياق ردّة فعل وانفعال فقط، ولا تحمل أي دلالات أخرى.

في المقابل، عارضت طلب التأجيل في ، معتبرةً أن الوقائع واضحة ولا تستدعي مزيداً من المستندات أو الشهادات، قبل أن يقرّر الموافقة على طلب الدفاع وإرجاء الجلسة إلى الموعد المحدد.