وفاة لاعب ساوثهامبتون السابق فيكتور أودو بعمر 21 عاماً في ظروف غامضة
وفاة لاعب ساوثهامبتون السابق فيكتور أودو بعمر 21 عاماً في ظروف غامضة

2026-05-27 | 04:05
خيّم الحزن على الأوساط الرياضية بعد الإعلان عن وفاة اللاعب النيجيري الشاب فيكتور أودو، لاعب ساوثهامبتون السابق، عن عمر ناهز 21 عاماً، وسط ظروف وُصفت بالغامضة.

وبحسب ما نقلته تقارير صحفية بلجيكية، عُثر على أودو متوفياً في العاصمة النيجيرية أبوجا، فيما لا تزال الأسباب الدقيقة للوفاة غير معروفة حتى الآن، ما أثار حالة من الصدمة بين محبيه وزملائه في الوسط الرياضي.

وكان اللاعب الشاب قد عاد مؤخراً إلى نيجيريا عقب انتهاء موسمه مع نادي دينامو تشيسكي بوديجوفيتسه التشيكي، بعد تجربة قصيرة في الملاعب الأوروبية.

من جهته، نعى نادي رويال أنتويرب البلجيكي لاعبه السابق في بيان مؤثر قال فيه: "بخيبة أمل كبيرة، علم النادي بوفاة اللاعب السابق فيكتور أودو"، مضيفاً: "قلوبنا مع عائلته وأصدقائه وأحبائه في هذا الوقت الصعب".

وكان أودو قد انتقل إلى أوروبا بعمر 18 عاماً قادماً من فريق أبوجا النيجيري، ولفت الأنظار سريعاً بعدما سجل 12 هدفاً في 21 مباراة ضمن دوري الشباب مع رويال أنتويرب، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول ويشارك في 28 مباراة بالدوري البلجيكي.

وأدت موهبته إلى انتقاله لاحقاً إلى ساوثهامبتون بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف في يناير 2025، إلا أنه لم يتمكن من تثبيت مكانه مع الفريق الأول، لينتقل بعدها إلى الدوري التشيكي في محاولة لاستعادة مستواه وتطوير مسيرته الكروية.

وفاة المنشد الأردني رأفت عواد إثر حادث سير مأساوي
في خبرٍ مؤلم هزّ متابعي قناة كراميش ومحبي نجومها، انتقل إلى رحمة الله الشاب المنشد الأردني رأفت وسيم عواد إثر حادث سير مأساوي، وسط حالة كبيرة من الحزن التي عمّت مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاته. ويُعد رأفت عواد واحدًا من الوجوه المعروفة لدى جمهور الأطفال والعائلات العربية، حيث ارتبط اسمه بعدد من الأغاني والأعمال الفنية التي حققت انتشارًا واسعًا عبر شاشة قناة كراميش.

نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف وصيته الأخيرة .. " أوعى تسيبني أندفن برّا مصر"
كشف أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، تفاصيل مؤثرة عن الأيام الأخيرة في حياة والده، إلى جانب كواليس تنفيذ وصيته الأخيرة بعد وفاته، مؤكداً أن حب الجمهور الكبير خفف من صعوبة اللحظات التي عاشتها العائلة بعد الرحيل.

أنغام تتحرك قانونياً ضد تيك توكر بسبب شائعة زواجها السري من أحمد عز
تقدّمت الفنانة المصرية أنغام ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة ضد إحدى صانعات المحتوى على تطبيق "تيك توك"، بعد نشرها فيديو تضمّن معلومات وصفتها بالمغلوطة حول زواج سري جمعها بالفنان أحمد عز.

