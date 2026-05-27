وفاة لاعب ساوثهامبتون السابق فيكتور أودو بعمر 21 عاماً في ظروف غامضة

وبحسب ما نقلته تقارير صحفية بلجيكية، عُثر على أودو متوفياً في النيجيرية أبوجا، فيما لا تزال الأسباب الدقيقة للوفاة غير معروفة حتى الآن، ما أثار من الصدمة بين محبيه وزملائه في الوسط الرياضي.

وكان اللاعب الشاب قد عاد مؤخراً إلى نيجيريا عقب انتهاء موسمه مع نادي دينامو تشيسكي بوديجوفيتسه التشيكي، بعد تجربة قصيرة في الملاعب الأوروبية.

، نعى نادي رويال أنتويرب البلجيكي لاعبه السابق في بيان مؤثر قال فيه: "بخيبة أمل كبيرة، علم النادي بوفاة اللاعب السابق فيكتور أودو"، مضيفاً: "قلوبنا مع عائلته وأصدقائه وأحبائه في هذا الوقت الصعب".

وكان أودو قد انتقل إلى بعمر 18 عاماً قادماً من فريق أبوجا النيجيري، ولفت الأنظار سريعاً بعدما سجل 12 هدفاً في 21 مباراة ضمن مع رويال أنتويرب، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول ويشارك في 28 مباراة بالدوري البلجيكي.

وأدت موهبته إلى انتقاله لاحقاً إلى ساوثهامبتون بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف في يناير 2025، إلا أنه لم يتمكن من تثبيت مكانه مع الفريق الأول، لينتقل بعدها إلى الدوري التشيكي في محاولة لاستعادة مستواه وتطوير مسيرته الكروية.