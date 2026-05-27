أنغام تتحرك قانونياً ضد تيك توكر بسبب شائعة زواجها السري من أحمد عز

وبحسب ما تم تداوله، ادّعت صانعة المحتوى أن زواج أنغام وأحمد عز تم بشكل سري بعيداً عن الأضواء، الأمر الذي دفع الفنانة إلى الرد قانونياً، مؤكدة أن هذه المعلومات لا تمت للحقيقة بصلة، وأن علاقتها السابقة كانت معروفة لدى عائلتها والمقرّبين منها ولم تكن سرية كما تم الترويج له.

وجاءت الأزمة بعد ظهور أنغام إلى جانب عز خلال فعاليات الرياضي العالمي "Glory in Giza" الذي أُقيم بمنطقة أهرامات الجيزة، حيث أثار ظهورهما معاً من الجدل والتفاعل عبر ، خاصة أنه يُعد أول ظهور علني يجمعهما منذ سنوات طويلة.

وانتشرت صور وفيديوهات للثنائي خلال الفعالية، ظهر فيها الطرفان وهما يتبادلان الحديث بطريقة ودية، ما أعاد الحديث مجدداً عن علاقتهما السابقة، قبل أن تتصاعد الضجة بعد تداول فيديوهات تزعم وجود زواج سري بينهما.

وأثار الفيديو المتداول موجة كبيرة من التفاعل عبر المنصات الرقمية، وهو ما دفع أنغام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناشرة المحتوى، في محاولة لوضع حد للشائعات المتداولة حول حياتها الشخصية.