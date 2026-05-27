مازن الناطور يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس أحمد الشرع.. دعم الدراما السورية على الطاولة

ونشر الناطور عبر حسابه الرسمي على " " مجموعة صور من اللقاء الذي جمعه بالرئيس السوري داخل قصر الشعب، مرفقة برسالة عبّر فيها عن امتنانه، قائلاً: "تشرفت أمس بلقاء السيد رئيس الجمهورية وكان لقاءً مثمراً وبناءً".

وأوضح أن اللقاء تناول آليات تطوير الحركة الفنية والثقافية في ، إضافة إلى مناقشة واقع الفنانين وسبل تعزيز حضورها ودعم الفنانين السوريين، مؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الفني في المرحلة .

وأضاف الناطور في منشوره: "شكراً من القلب للسيد الرئيس الذي أتاح لي هذه الفرصة الثمينة"، في رسالة لاقت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين على .

وتداول الجمهور الصور بشكل كبير، حيث عبّر كثيرون عن تفاؤلهم بإمكانية عودة الاهتمام الرسمي بالدراما ، وسط مطالبات بدعم الفنانين والإنتاجات المحلية خلال الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد الفني، شارك مازن الناطور في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل الخروج إلى البئر، حيث قدّم شخصية "أبو الحارث" ضمن عمل تناول مرحلة حساسة من تاريخ سوريا، وحقق تفاعلاً واسعاً بسبب جرأته وطبيعة التي ناقشها.