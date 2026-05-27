إلهام شاهين تبكي على الهواء .. تصريحات صادمة ورسائل سياسية غير متوقعة

وشهدت الحلقة سلسلة من التصريحات المثيرة، بدأت بتوضيح موقفها من الجدل الذي أُثير حول تصريحاتها السابقة عن الحرب بين وإسرائيل وموقف مصر، مؤكدة أن السياسة “ليست مسألة عنترية”، قبل أن تتأثر بشدة وتوجّه رسالة تضامن إلى الأمهات في وبيروت، معربة عن خوفها من “كارثة إسرائيلية” في المنطقة.

كما فاجأت إلهام شاهين الجمهور بتحول واضح في موقفها السياسي، بعدما تراجعت عن رأي سابق يتعلق بالرئيس السوري السابق بشار ، وانتقدت وجود “عناصر مأجورة” داخل الجيش السوري، وفق تعبيرها.

وعلى الصعيد الاجتماعي، دخلت النجمة في ملفات حساسة، حيث هاجمت ما وصفته بهوس المجتمع بقضايا “العذرية” وجرائم الشرف، كما عبّرت عن آرائها الصريحة في قضية ترميم غشاء البكارة وتعدد الزوجات، إضافة إلى انتقادها لما يُعرف بـ”جهاد النكاح”.

أما إنسانياً، فكشفت عن تجربة قاسية عاشتها بعدما تعرّض شعرها بالكامل للاحتراق، وروت لحظات انهيارها أمام جثمان والدتها، مؤكدة أنها قامت بتغسيلها بنفسها وسط من البكاء والتأثر الشديد.

كما تحدثت خلال الحلقة عن كواليس وفاة هاني شاكر، كاشفة تفاصيل حول عدم إقامة جنازة رسمية له، قبل أن تُبدي رأيها بصراحة في عدد من نجمات الجيل الحالي، من بينهن منى زكي ومنة شلبي وريهام عبد الغفور وياسمين صبري.

الحلقة شهدت أيضاً لحظات بكاء ومواجهات مباشرة ومفاجآت غير متوقعة حضّرها علي ياسين لضيفته على الهواء، ما جعلها تتصدر حديث الجمهور عبر فور عرضها.