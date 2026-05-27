رسميًا ارتباط الممثل السوري محمد الأحمد وعلا سعيد

وظهر في مجموعة من الصور الرومانسية التي عكست أجواء من الحب والانسجام، حيث بدت علا ومحمد وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض وسط أجواء هادئة ودافئة، فيما اكتفيا بتعليق بسيط على الصور جاء فيه: “كل عام وأنتم بخير”. إلا أن هذا المنشور كان كافيًا ليعتبره الجمهور إعلانًا رسميًا وواضحًا عن زواجهما، خاصة أن كان حريصًا طوال الفترة الماضية على إبقاء حياته العائلية بعيدة عن الأضواء.

وسرعان ما انتشرت الصور عبر ، حيث تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الخبر، وانهالت التعليقات المهنئة والمباركة للثنائي، معبرين عن سعادتهم بهذه الخطوة المفاجئة. كما أثارت الصور اهتمام الجمهور بسبب الظهور العلني الأول لعلا سعيد برفقة محمد الأحمد بهذه الطريقة، الأمر الذي أكد صحة الأنباء التي ترددت سابقًا حول ارتباطهما.