نجوم الفن يهنئون الجمهور بعيد الأضحى 2026.. رسائل أمل ومحبة رغم الظروف

وتصدرت تهاني الفنانين منصات التواصل خلال الساعات الماضية، بعدما عبّر عدد من النجوم من لبنان ومصر والسعودية عن مشاعرهم الصادقة تجاه جمهورهم، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة بالأمان والاستقرار.
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وجهت رسالة مؤثرة لجمهورها قالت فيها: "بعيد الأضحى، وبرغم كل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها بتمنّى يضلّ الأمل موجود بقلوبنا"، متمنية السلام والراحة لكل العائلات.
كما هنأت الفنانة الكويتية نوال الكويتية جمهورها عبر منصة "إكس"، متمنية للجميع عيداً سعيداً وتقبّل الطاعات، فيما اكتفت الفنانة السعودية ميلا الزهراني برسالة قصيرة قالت فيها: "عيد أضحى سعيد عليكم وكل عام وأنتم بخير".
ومن لبنان، شاركت الفنانة كارول سماحة كلمات حملت الكثير من الأمل، متمنية أن يحمل العيد السلام والمحبة والطمأنينة رغم كل الظروف.
أما الفنانة المصرية شريهان فاختارت توجيه دعاء خاص لمصر والشعوب العربية، متمنية الأمن والاستقرار والسلام للجميع، بينما هنأت الفنانة السعودية ريم عبدالله جمهورها داعيةً أن تدوم الأفراح والأمان.
كما عايد الفنان المصري محمد إمام جمهوره بكلمات بسيطة قال فيها: "كل سنة وأنتم طيبين"، فيما اختتمت الفنانة المصرية نادية الجندي رسائل التهاني متمنية الخير واليمن والبركات للأمة العربية والإسلامية.