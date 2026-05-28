أصالة تحتفل بعيد ميلاد توأمها برسالة مؤثرة: “بشوف فيهم كل النعم”

شاركت الفنانة أصالة نصري جمهورها لحظات عائلية مؤثرة، بعدما نشرت مجموعة صور لابنيها التوأم آدم وعلي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، احتفالًا بعيد ميلادهما، مرفقة الصور برسالة طويلة عبّرت فيها عن حبها الكبير لهما وفخرها بشخصيتيهما.



وقالت أصالة في تعليقها إن نظرتها في عيون ابنيها تجعلها ترى “كل النعم” التي منحها إياها، مؤكدة أن كلاً منهما يتمتع بشخصية مختلفة ومميزة.



وتحدثت عن ابنها علي قائلة إنه يتمتع بالحكمة والنضج رغم صغر سنه، واصفةً إياه بـ”الرجل النبيل المحترم”، وأضافت أنه يمتلك شخصية واعية ويحب الاستماع وإبداء رأيه، كما يملك مشاعر حساسة ويعشق الموسيقى والعزف على البيانو.



كما كشفت أصالة عن طبيعة العلاقة الخاصة التي تجمعها بعلي، مؤكدة أن بينهما “أحلى قصة بين أم وابنها”، وأنهما يضعان قوانين وقرارات خاصة بهما يلتزم بها الجميع داخل العائلة.



أما عن ابنها آدم، فتحدثت عنه بعاطفة كبيرة، واصفةً إياه بالشخص الحنون والعفوي، وقالت إنه يعشق الرياضة ويمتلك شخصية قوية وإرادة كبيرة، إضافة إلى تفوقه الدراسي واهتمامه بعدة هوايات.



وأضافت أن آدم يحب الاعتماد على نفسه، حتى إنه يقوم بتحضير طعامه بنفسه، مشيرة إلى أنه رغم شخصيته العاطفية لا يحب كثيرًا أن يُقبّل من الآخرين.



واختتمت أصالة رسالتها بالدعاء لابنيها بأن تكون سنواتهما المقبلة مليئة بالسعادة، متمنية الخير لأطفال ولكل الأشخاص الطيبين، في منشور حصد تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها عبر .