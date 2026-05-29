عبدالله الرويشد يتصدر الترند بعد شائعة وفاته.. ومصادر تحسم الجدل

وفي المقابل، نفت مصادر إعلامية كويتية وسعودية هذه الأنباء المتداولة، مؤكدة أن الفنان لا يزال على قيد الحياة ويتمتع بحالة صحية مستقرة، وأن الأخبار التي جرى تداولها عبر بعض الصفحات الإلكترونية عارية تماماً من الصحة.
وأشارت المصادر إلى أن الرويشد يواصل مرحلة التعافي وفق البرنامج العلاجي الموضوع له، وسط متابعة طبية مستمرة تهدف إلى تعزيز تحسنه واستكمال رحلة التأهيل بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية.
كما أوضحت أن الفنان يخضع لجلسات علاج طبيعي بشكل منتظم تحت إشراف فريق طبي متخصص، لافتة إلى أن وضعه الصحي يشهد تقدماً تدريجياً واستقراراً ملحوظاً، دون تسجيل أي مضاعفات جديدة.
ودعت المصادر إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار المتعلقة بالحالة الصحية للفنان، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الموثوقة، تجنباً لنشر الشائعات وإثارة البلبلة بين الجمهور.
أشعلت الفنانة هيفا وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها الحاد على أحد المستخدمين عبر منصة "إكس"، وذلك على خلفية تعليق اعتبرته مسيئاً بحقها أثناء انتقاده إحدى كلمات أغنيتها الجديدة "شو المطلوب".
علّقت الفنانة إليسا على الأوضاع الراهنة في لبنان، معبّرةً عن حزنها الشديد لما تشهده مدينة صور من تطورات، وموجّهةً نداءً إلى المنظمات الثقافية الدولية للتحرك من أجل حماية الإرث التاريخي والحضاري للمدينة.
عادت النجمة العالمية آن هاثاوي إلى دائرة الاهتمام الإعلامي خلال الساعات الماضية، بعدما أعادت وسائل إعلام أميركية وعالمية تداول تصريحات مؤثرة كانت قد أدلت بها مؤخراً حول أزمة صحية عانت منها بعيداً عن الأضواء لسنوات طويلة.