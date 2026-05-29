عبدالله الرويشد يتصدر الترند بعد شائعة وفاته.. ومصادر تحسم الجدل

وفي المقابل، نفت مصادر إعلامية كويتية وسعودية هذه الأنباء المتداولة، مؤكدة أن الفنان لا يزال على قيد الحياة ويتمتع بحالة صحية مستقرة، وأن التي جرى تداولها عبر بعض الصفحات الإلكترونية عارية تماماً من الصحة.

وأشارت المصادر إلى أن الرويشد يواصل مرحلة التعافي وفق البرنامج العلاجي الموضوع له، وسط متابعة طبية مستمرة تهدف إلى تعزيز تحسنه واستكمال رحلة التأهيل بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية.

كما أوضحت أن الفنان يخضع لجلسات علاج طبيعي بشكل منتظم تحت إشراف فريق طبي متخصص، لافتة إلى أن وضعه الصحي يشهد تقدماً تدريجياً واستقراراً ملحوظاً، دون تسجيل أي مضاعفات .

ودعت المصادر إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار المتعلقة بالحالة الصحية للفنان، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الموثوقة، تجنباً لنشر الشائعات وإثارة البلبلة بين الجمهور.