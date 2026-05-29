شمس البارودي تفاجئ الجمهور بصورة رومانسية نادرة مع حسن يوسف

وأرفقت شمس البارودي الصورة بتعليق كشفت فيه أن اللقطة التُقطت خلال استراحة تصوير، موضحة أن القبلة التي ظهرت في الصورة كانت عفوية والتقطها المصور بكر من دون أن ينتبها للأمر في حينه.

وانقسمت آراء المتابعين حول الصورة، إذ رأى كثيرون أنها تعكس جانباً إنسانياً مؤثراً من العلاقة التي جمعت لسنوات طويلة، واستعادوا من خلالها قصة الحب التي ظلت حاضرة حتى بعد رحيل حسن . في المقابل، انتقد البعض نشر هذه الصورة، معتبرين أنها لا تنسجم مع نمط الحياة الذي اختارته الفنانة المعتزلة منذ ابتعادها عن الوسط الفني.

ورغم الانتقادات، دافع عدد كبير من المتابعين عن شمس البارودي، مؤكدين أن الصورة تعبّر عن الوفاء لذكرى زوجها الراحل ولا تحمل ما يستدعي الجدل.

ويأتي هذا التفاعل بعد أسابيع من إعلان شمس البارودي تعرض حسابها الرسمي على " " للاختراق، إثر نشر مقطع فيديو غير لائق عبر الصفحة من دون علمها، قبل أن تؤكد حذف المحتوى واتخاذ إجراءات لتأمين الحساب ومنع تكرار الحادثة.

يُذكر أن الفنان حسن يوسف رحل في أكتوبر 2024 عن عمر ناهز 90 عاماً، تاركاً وراءه مسيرة فنية حافلة، فيما كانت شمس البارودي قد ابتعدت عن التمثيل منذ منتصف الثمانينيات بعد قرار اعتزالها الفن.