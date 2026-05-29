عاجل
رئيس البرلمان الإيراني: لا نكسب الامتيازات عبر المفاوضات بل نكسبها عبر الصواريخ
رئيس البرلمان الإيراني: لا نثق بالضمانات وتصريحات الطرف المقابل وسلوكه يعد المعيار الوحيد بالنسبة لنا
مراسل الجديد من واشنطن نقلاً عن مصدر في الخارجية الأميركية: خيار الاجتماع في البنتاغون دليل على رغبة واشنطن في إطلاق مسار أمني بين لبنان واسرائيل
شمس البارودي تفاجئ الجمهور بصورة رومانسية نادرة مع حسن يوسف

فن

2026-05-29 | 05:03
أثارت الفنانة المعتزلة شمس البارودي موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت متابعيها بصورة نادرة تجمعها بزوجها الراحل حسن يوسف خلال فترة شبابهما أثناء وجودهما في النمسا.

وأرفقت شمس البارودي الصورة بتعليق كشفت فيه أن اللقطة التُقطت خلال استراحة تصوير، موضحة أن القبلة التي ظهرت في الصورة كانت عفوية والتقطها المصور حسين بكر من دون أن ينتبها للأمر في حينه.

وانقسمت آراء المتابعين حول الصورة، إذ رأى كثيرون أنها تعكس جانباً إنسانياً مؤثراً من العلاقة التي جمعت الثنائي لسنوات طويلة، واستعادوا من خلالها قصة الحب التي ظلت حاضرة حتى بعد رحيل حسن يوسف. في المقابل، انتقد البعض نشر هذه الصورة، معتبرين أنها لا تنسجم مع نمط الحياة الذي اختارته الفنانة المعتزلة منذ ابتعادها عن الوسط الفني.

ورغم الانتقادات، دافع عدد كبير من المتابعين عن شمس البارودي، مؤكدين أن الصورة تعبّر عن الوفاء لذكرى زوجها الراحل ولا تحمل ما يستدعي الجدل.

ويأتي هذا التفاعل بعد أسابيع من إعلان شمس البارودي تعرض حسابها الرسمي على "فيسبوك" للاختراق، إثر نشر مقطع فيديو غير لائق عبر الصفحة من دون علمها، قبل أن تؤكد حذف المحتوى واتخاذ إجراءات لتأمين الحساب ومنع تكرار الحادثة.

يُذكر أن الفنان حسن يوسف رحل في أكتوبر 2024 عن عمر ناهز 90 عاماً، تاركاً وراءه مسيرة فنية حافلة، فيما كانت شمس البارودي قد ابتعدت عن التمثيل منذ منتصف الثمانينيات بعد قرار اعتزالها الفن.

بسبب تعليق مسيء.. هيفاء وهبي تهدد باللجوء إلى القضاء
08:02

بسبب تعليق مسيء.. هيفاء وهبي تهدد باللجوء إلى القضاء

أشعلت الفنانة هيفا وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها الحاد على أحد المستخدمين عبر منصة "إكس"، وذلك على خلفية تعليق اعتبرته مسيئاً بحقها أثناء انتقاده إحدى كلمات أغنيتها الجديدة "شو المطلوب".

أشعلت الفنانة هيفا وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها الحاد على أحد المستخدمين عبر منصة "إكس"، وذلك على خلفية تعليق اعتبرته مسيئاً بحقها أثناء انتقاده إحدى كلمات أغنيتها الجديدة "شو المطلوب".

اليسا تدافع عن تاريخ صور وتناشد المنظمات الدولية
07:20

اليسا تدافع عن تاريخ صور وتناشد المنظمات الدولية

علّقت الفنانة إليسا على الأوضاع الراهنة في لبنان، معبّرةً عن حزنها الشديد لما تشهده مدينة صور من تطورات، وموجّهةً نداءً إلى المنظمات الثقافية الدولية للتحرك من أجل حماية الإرث التاريخي والحضاري للمدينة.

آن هاثاواي تكشف سراً صادماً: كنت شبه عمياء لمدة 10 سنوات
05:14

آن هاثاواي تكشف سراً صادماً: كنت شبه عمياء لمدة 10 سنوات

عادت النجمة العالمية آن هاثاوي إلى دائرة الاهتمام الإعلامي خلال الساعات الماضية، بعدما أعادت وسائل إعلام أميركية وعالمية تداول تصريحات مؤثرة كانت قد أدلت بها مؤخراً حول أزمة صحية عانت منها بعيداً عن الأضواء لسنوات طويلة.

