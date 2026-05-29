السجن 15 عاماً لشاب خطط لاستهداف حفل تايلور سويفت في فيينا

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام نمساوية، فإن المتهم البالغ من العمر 21 عاماً أقرّ خلال جلسات محاكمته بالتهم المنسوبة إليه، والتي شملت التخطيط لتنفيذ اعتداء إرهابي واستهداف تجمعات جماهيرية خلال إحدى الحفلات الفنية الكبرى.

وكشفت التحقيقات أن الشاب كان يعتزم تنفيذ الهجوم بالقرب من ملعب Ernst Happel Stadium باستخدام عبوات متفجرة بدائية الصنع، بالتزامن مع إحدى حفلات تايلور سويفت المقررة في أغسطس 2024، قبل أن تتمكن من إحباط المخطط في مراحله .

وأدت التهديدات الأمنية حينها إلى إلغاء ثلاثة عروض فنية للمغنية في فيينا، وسط إجراءات مشددة وحالة من القلق بين الجماهير.

وقبل صدور الحكم، اكتفى المتهم بتوجيه رسالة مقتضبة للمحكمة قال فيها: "أود فقط أن أقول إنني آسف"، إلا أن ذلك لم يمنع المحكمة من إصدار حكمها بالسجن 15 عاماً، في إطار سياسة التشدد التي تتبعها النمسا في التعامل مع الجرائم والتهديدات الإرهابية.