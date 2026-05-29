عاجل
مصادر بعبدا للجديد: في حال لم يتم التوصل الى تثبيت لوقف إطلاق النار فالنقاش بكل النقاط الأخرى سيبقى معلقاً او فرضياً
مصادر بعبدا للجديد: الوفد اللبناني أصر خلال الجولة الأولى من المفاوضات العسكرسة على مطلب وقف إطلاق النار والنقاط الملحقة به وعمل على منع انحراف النقاش عن هذا المطلب
مصادر بعبدا للجديد: رئيس الجمهورية وقائد الجيش ومجموعة العمل يتابعون مسار المفاوضات وهم على اتصال مباشر مع الوفد العسكري والسفيرين سيمون كرم وندى حمادة معوض
مصادر بعبدا للجديد: المباحثات العسكرية في البنتاغون لم تتوصل حتى اللحظة الى اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار
بسبب تعليق مسيء.. هيفاء وهبي تهدد باللجوء إلى القضاء

فن

2026-05-29 | 08:02
أشعلت الفنانة هيفا وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها الحاد على أحد المستخدمين عبر منصة "إكس"، وذلك على خلفية تعليق اعتبرته مسيئاً بحقها أثناء انتقاده إحدى كلمات أغنيتها الجديدة "شو المطلوب".

وبدأت القصة بعدما نشر أحد الأشخاص تعليقاً تناول فيه أغنية هيفا الجديدة، التي تُعد استكمالاً لأغنيتها السابقة "بدنا نروق"، معترضاً على إحدى الكلمات الواردة فيها، قبل أن يوجه للفنانة وصفاً اعتبره كثيرون تجاوزاً لحدود النقد الفني.

ولم تتأخر هيفا في الرد، إذ وجهت رسالة مباشرة إلى صاحب المنشور، مؤكدة أن الاعتراض على مضمون أغنية أو كلمة معينة لا يمنح أي شخص الحق في توجيه الإهانات أو استخدام عبارات مسيئة بحق الفنان أو أي شخص آخر.

وفي ردها، طالبت هيفا صاحب التعليق بعدم حذف التغريدة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة القضية أمام الجهات المختصة.

كما اعتبرت أن هذا النوع من التعليقات يؤكد، من وجهة نظرها، الرسالة التي تحملها الأغنية الجديدة، مضيفة أن ما تتعرض له من إساءات عبر مواقع التواصل لا يمكن تبريره تحت عنوان حرية التعبير أو الاختلاف في الرأي.

