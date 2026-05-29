اليسا تدافع عن تاريخ صور وتناشد المنظمات الدولية

وفي تغريدة نشرتها عبر حسابها على منصة "إكس"، أكدت إليسا أن ما يؤلمها ليس فقط الثمن الذي يدفعه اللبنانيون ، بل أيضاً الخسائر التي قد تطال التاريخ والتراث اللبناني، معتبرةً أن مدينة صور تمثل رمزاً للحضارة والتاريخ في .

وقالت الفنانة إن الحاضر يمكن إعادة بنائه مهما بلغت الأضرار، إلا أن الخسارة الحقيقية تكمن في الأضرار التي قد تصيب المعالم التاريخية والإرث الثقافي، متسائلةً عن دور المنظمات الثقافية الدولية، وفي مقدمتها ، تجاه ما يجري.

وأضافت أن قلبها "يحترق" على مدينة صور، في إشارة إلى مخاوفها من تأثير الأحداث الحالية على المواقع التاريخية والأثرية التي تتميز بها المدينة، والتي تُعد من أبرز المدن التراثية في لبنان والمنطقة.