بعد شيلوه وزهرة.. مادوكس يحذف اسم براد بيت ويختار لقب أنجلينا جولي

وبحسب المعلومات المتداولة، تقدّم بطلب رسمي لتغيير اسمه، مبرراً الخطوة بأسباب شخصية، في تطور جديد يُضاف إلى سلسلة القرارات المشابهة التي اتخذها عدد من أبناء وأنجلينا جولي خلال السنوات .

ويأتي القرار بعد أشهر من حذف مادوكس لقب والده بشكل غير رسمي من أحد الأعمال الفنية التي شارك فيها مع والدته Angelina Jolie، ما أثار حينها الكثير من التساؤلات حول طبيعة علاقته بوالده.

كما سبق أن تخلت عن لقب "بيت" رسمياً، بينما اختارت زهرة وفيفيان استخدام لقب "جولي" فقط في مناسبات عامة، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة تداعيات الانفصال الشهير بين النجمين طويلة من الخلافات القانونية والعائلية.

ويُنظر إلى خطوة مادوكس على أنها مؤشر جديد على استمرار داخل العائلة، وسط اهتمام إعلامي واسع بكل ما يتعلق بعلاقة بيت بأبنائه.