خطوة مفاجئة من نجمة "التفاح الحرام" تشعل شائعات الانفصال عن خطيبها

وفوجئ المتابعون بإلغاء بيران متابعة خطيبها عبر حسابها على إنستغرام، إلى جانب حذف الصور التي كانت تجمعهما، الأمر الذي اعتبره كثيرون مؤشراً على وجود خلاف أو انفصال بين الطرفين.
وتزايدت التساؤلات بين الجمهور، خصوصاً أن الثنائي كان قد أعلن خطوبته قبل أشهر وسط تفاعل واسع، فيما كان المتابعون ينتظرون الكشف عن موعد زفافهما.
ورغم الضجة الكبيرة التي رافقت هذه الخطوات، لم يصدر أي تعليق رسمي من بيران أو خطيبها حتى الآن، ما أبقى الشائعات والتكهنات مستمرة على مواقع التواصل.
وعلى الصعيد الفني، تواصل بيران داملا يلماز نجاحها من خلال أعمالها الدرامية، فيما يترقب جمهورها أي توضيح رسمي يحسم الجدل الدائر حول مصير علاقتها العاطفية.
خيّم الحزن على الفنان أحمد حلمي وأفراد أسرته خلال مراسم تشييع والدته، التي أُقيمت اليوم الجمعة في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء والمحبين لتقديم واجب العزاء ومواساة العائلة في مصابها.
تصدّر النجم العالمي Brad Pitt عناوين الصحف العالمية مجدداً، بعدما كشفت تقارير إعلامية أن ابنه مادوكس قرر التخلي رسمياً عن لقب "بيت" واعتماد اسم "مادوكس تشيفان جولي".
أعاد الفنان تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل الجدل إلى الواجهة بعد ظهورهما معاً برفقة أطفالهما في ستاد القاهرة الدولي خلال مباراة منتخب مصر وروسيا.