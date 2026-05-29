أحمد حلمي يؤمّ المصلين في جنازة والدته وشقيقته تنهار بالبكاء

وشهدت مراسم الجنازة لحظات مؤثرة، حيث أمّ أحمد حلمي
المصلين في صلاة الجنازة على والدته داخل مسجد ناصر
بمدينة بنها، كما انتشر صورا وهو جالسا امام جـ ـثمانها في مشهد
إنساني مؤثر عكس حجم العلاقة القوية التي جمعته بوالدته الراحلة.
كما سيطرت حالة
من الانهيار والبكاء على شقيقته سالي حلمي
أثناء نقل الجثمان من المستشفى إلى المسجد
، فيما بدا التأثر واضحاً على أفراد الأسرة الذين ودعوا الراحلة إلى مثواها الأخير.
وحرصت الفنانة منى زكي
على الوقوف إلى جانب زوجها في هذا الظرف الصعب، حيث حضرت إلى مسجد ناصر للمشاركة في أداء صلاة الجنازة ومساندة أسرة الراحلة، وسط حالة من الحزن التي خيمت على أجواء التشييع.
وعقب انتهاء الصلاة، انطلقت مراسم تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بمنطقة الشموت في بنها، حيث ووريت الراحلة الثرى بحضور أفراد العائلة وعدد من المقربين.
ويعيش أحمد
حلمي حالة من الحزن العميق بعد فقدان والدته، التي كانت تحتل مكانة خاصة في حياته، إذ لطالما تحدث عنها في لقاءاته الإعلامية، مؤكداً تأثيرها الكبير في شخصيته ومسيرته، والدور الذي لعبته في دعمه منذ بداياته وحتى تحقيق نجاحه الفني.