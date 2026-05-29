أحمد حلمي يؤمّ المصلين في جنازة والدته وشقيقته تنهار بالبكاء

وشهدت مراسم الجنازة لحظات مؤثرة، حيث أمّ المصلين في صلاة الجنازة على والدته داخل بمدينة بنها، كما انتشر صورا وهو جالسا امام جـ ـثمانها في إنساني مؤثر عكس حجم العلاقة القوية التي جمعته بوالدته الراحلة.كما سيطرت من الانهيار والبكاء على شقيقته سالي أثناء نقل الجثمان من المستشفى إلى ، فيما بدا التأثر واضحاً على أفراد الأسرة الذين ودعوا الراحلة إلى مثواها الأخير.وحرصت الفنانة على الوقوف إلى جانب زوجها في هذا الظرف الصعب، حيث حضرت إلى مسجد ناصر للمشاركة في أداء صلاة الجنازة ومساندة أسرة الراحلة، وسط حالة من الحزن التي خيمت على أجواء التشييع.وعقب انتهاء الصلاة، انطلقت مراسم تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بمنطقة الشموت في بنها، حيث ووريت الراحلة الثرى بحضور أفراد العائلة وعدد من المقربين.ويعيش حلمي حالة من الحزن العميق بعد فقدان والدته، التي كانت تحتل مكانة خاصة في حياته، إذ لطالما تحدث عنها في لقاءاته الإعلامية، مؤكداً تأثيرها الكبير في شخصيته ومسيرته، والدور الذي لعبته في دعمه منذ بداياته وحتى تحقيق نجاحه الفني.