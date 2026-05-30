رهف محمد ترد على شائعات ارتباطها بـ فهد الصالح وتكشف التفاصيل

وخلال كواليس مسرحية « الكويت»، أوضحت رهف أن التفاعل الكبير الذي تحققه مقاطع الكواليس يعود إلى العلاقة القوية التي تجمع فريق العمل، مشيرة إلى أن الجمهور بات متعلقًا بأجوائهم العفوية وروحهم المرحة التي رافقتهم على مدار السنوات الماضية.وأشادت رهف بزميلها فهد الصالح، واصفة إياه بأنه من أكثر الأشخاص خفة دم وحضورًا، مؤكدة أن هذا الانسجام بين أعضاء الفريق ينعكس بشكل طبيعي على المحتوى الذي يقدّمونه للجمهور.كما لفتت إلى أن علاقة الجمهور بهم بدأت منذ أعمال سابقة واستمرت ، ما عزز ارتباط المتابعين بالكاست والكواليس والفقرات التي يقدمونها بشكل .، أكد فهد الصالح أن علاقته برهف محمد قائمة على الاحترام والصداقة منذ الطفولة، مشددًا على أنهما عملا معًا في العديد من المشاريع الفنية على مر السنوات.وكشفت رهف أن صداقتها بفهد الصالح وناصر تمتد لأكثر من عقد من الزمن، موضحة أنهم يشكلون مجموعة أصدقاء مقربين كبروا معًا، فيما وصفت الدوسري بأنه بمثابة شقيق لها وأحد أبرز الداعمين لمسيرتها الفنية.