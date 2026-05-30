الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كريستينا صوايا تثير الجدل بتصريحات جريئة عن حياتها الشخصية وترد على منتقديها
كريستينا صوايا تثير الجدل بتصريحات جريئة عن حياتها الشخصية وترد على منتقديها
A-
A+

كريستينا صوايا تثير الجدل بتصريحات جريئة عن حياتها الشخصية وترد على منتقديها

فن

2026-05-30 | 07:44
كريستينا صوايا تثير الجدل بتصريحات جريئة عن حياتها الشخصية وترد على منتقديها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كريستينا صوايا تثير الجدل بتصريحات جريئة عن حياتها الشخصية وترد على منتقديها

أثارت الإعلامية وملكة الجمال السابقة كريستينا صوايا موجة واسعة من التفاعل بعد إطلالتها في حوار صريح مع الإعلامي جوزيف حويك عبر شاشة الجديد، حيث فتحت ملفات شخصية واجتماعية شائكة وتحدثت بجرأة عن محطات من حياتها أثارت اهتمام الجمهور.

وتناولت كريستينا خلال اللقاء العديد من القضايا الحساسة، من بينها الطلاق والنفقة والخيانة والمساكنة، كما ردّت على الانتقادات التي طالتها في الفترة الأخيرة، مؤكدة تمسكها بآرائها ومواقفها رغم الجدل الذي تثيره.

وشهدت الحلقة لحظات مؤثرة ظهرت خلالها كريستينا بعفوية كبيرة، متحدثة عن تجارب شخصية تركت أثراً في حياتها، ما دفع عدداً كبيراً من المتابعين إلى التفاعل مع تصريحاتها التي وصفها البعض بأنها من أكثر مقابلاتها صراحة وجرأة.

وسرعان ما انتشرت مقاطع من الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تضمنت تصريحات لافتة أثارت نقاشاً واسعاً بين الجمهور، بين من أشاد بصراحتها ومن اعتبر أن بعض مواقفها كانت صادمة وغير متوقعة.

يُذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة الحوارات الخاصة التي تعرضها شاشة الجديد، والتي تعتمد على المواجهة المباشرة وطرح القضايا الجدلية مع الضيوف بأسلوب صريح ومفتوح.

 

اقرأ ايضا في فن

عباس النوري كما لم تعرفوه من قبل... أسرار واعترافات في مساحة_خاصة
08:39

عباس النوري كما لم تعرفوه من قبل... أسرار واعترافات في مساحة_خاصة

يحلّ الفنان السوري عباس النوري ضيفاً على برنامج مساحة_خاصة مع الإعلامي علي ياسين، في حلقة استثنائية تُعرض اليوم السبت عند الساعة 20:40 على شاشة الجديد وبالتزامن مع الجديد فن على يوتيوب.

08:39

عباس النوري كما لم تعرفوه من قبل... أسرار واعترافات في مساحة_خاصة

يحلّ الفنان السوري عباس النوري ضيفاً على برنامج مساحة_خاصة مع الإعلامي علي ياسين، في حلقة استثنائية تُعرض اليوم السبت عند الساعة 20:40 على شاشة الجديد وبالتزامن مع الجديد فن على يوتيوب.

أحلام تكشف سبب تخليها عن حلم إنجاب 7 أبناء وما علاقة ابنتها؟
06:19

أحلام تكشف سبب تخليها عن حلم إنجاب 7 أبناء وما علاقة ابنتها؟

تحدثت الفنانة أحلام بصراحة عن رؤيتها للحياة العائلية وعدد الأبناء الذي كانت تتمنى إنجابه، مؤكدة أن الأسرة الكبيرة لطالما كانت جزءاً من أحلامها وقناعاتها الشخصية.

06:19

أحلام تكشف سبب تخليها عن حلم إنجاب 7 أبناء وما علاقة ابنتها؟

تحدثت الفنانة أحلام بصراحة عن رؤيتها للحياة العائلية وعدد الأبناء الذي كانت تتمنى إنجابه، مؤكدة أن الأسرة الكبيرة لطالما كانت جزءاً من أحلامها وقناعاتها الشخصية.

معتصم النهار يتجول في أحياء دمشق القديمة برفقة عائلته ويوثق لحظات مميزة
06:18

معتصم النهار يتجول في أحياء دمشق القديمة برفقة عائلته ويوثق لحظات مميزة

شارك الفنان السوري معتصم النهار متابعيه مجموعة من الصور العائلية التي جمعته بزوجته لين برنجكجي وابنته ساندرا خلال جولة في أحياء دمشق القديمة، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

06:18

معتصم النهار يتجول في أحياء دمشق القديمة برفقة عائلته ويوثق لحظات مميزة

شارك الفنان السوري معتصم النهار متابعيه مجموعة من الصور العائلية التي جمعته بزوجته لين برنجكجي وابنته ساندرا خلال جولة في أحياء دمشق القديمة، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

اخترنا لك
عباس النوري كما لم تعرفوه من قبل... أسرار واعترافات في مساحة_خاصة
08:39
أحلام تكشف سبب تخليها عن حلم إنجاب 7 أبناء وما علاقة ابنتها؟
06:19
معتصم النهار يتجول في أحياء دمشق القديمة برفقة عائلته ويوثق لحظات مميزة
06:18
شائعات الانفصال تلاحق نجمة "التفاح الحرام".. فهل انفصلت بيران داملا يلماز عن خطيبها؟
06:12

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026