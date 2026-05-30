أحلام تكشف سبب تخليها عن حلم إنجاب 7 أبناء وما علاقة ابنتها؟

وأوضحت أنه عند سؤالها عن العدد المثالي لأفراد الأسرة، أعربت عن إيمانها بأهمية العائلة الكبيرة وما تحمله من دفء وترابط ودعم بين أفرادها، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن ترزق بستة أو سبعة أبناء.



وأضافت أن هذا الحلم لم يكتمل بسبب ظروف صحية خاصة مرت بها بعد ولادة ابنتها الصغرى لولو، حيث تعرضت لمضاعفات صحية دفعت الأطباء إلى نصحها بعدم الحمل مرة أخرى حفاظاً على سلامتها الصحية، الأمر الذي حال دون تحقيق رغبتها بإنجاب عدد أكبر من الأطفال.



وأكدت الفنانة أن حبها للعائلات الكبيرة لم يأتِ من فراغ، بل هو انعكاس للبيئة العائلية التي نشأت فيها، موضحة أن هذا النمط منتشر بين أخواتها وبنات عمومتها وخالاتها، حيث تضم معظم العائلات عدداً كبيراً من الأبناء.



كما شددت أحلام على أنها تشجع على الزواج والإنجاب وتأسيس أسر كبيرة، معتبرة أن وجود عدد أكبر من الأبناء يساهم في تعزيز الروابط الأسرية واستمرار الألفة والتواصل بين أفراد العائلة على المدى ، لافتة إلى أن الأسرة تبقى بالنسبة لها أحد أهم مصادر السعادة والاستقرار في الحياة.