الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
عباس النوري: بشار الاسد ما بحبني وانا بعرفه قبل ما يصير رئيس
عباس النوري: بشار الاسد ما بحبني وانا بعرفه قبل ما يصير رئيس
A-
A+

عباس النوري: بشار الاسد ما بحبني وانا بعرفه قبل ما يصير رئيس

فن

2026-05-30 | 14:20
عباس النوري: بشار الاسد ما بحبني وانا بعرفه قبل ما يصير رئيس
العودة الى الأعلى
Aljadeed
عباس النوري: بشار الاسد ما بحبني وانا بعرفه قبل ما يصير رئيس

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة"، يحلّ النجم السوري القدير عباس النوري ضيفاً جريئاً وغير مهادن مع الإعلامي علي ياسين. حلقة تجاوزت الخطوط الحمر وتحدث فيها النوري بكل صراحة وعفوية عن السياسة، الفن، والعائلة، كاشفاً لأول مرة عن أسرار وتفاصيل صادمة تُعرض علناً للمرة الأولى.

فتح النوري النـ ـار في الجانب السياسي، متحدثاً عن غياب القانون في سوريا، ووجّه انتقادات لاذعة وحادة لحزب البعث وأولاد الرئيس بشار الأسد، كما كشف كواليس مكالمته مع بثينة شعبان وتهـ ـديدات التصفية الجسدية التي طالته.
ولم يخلُ اللقاء من تصريحاته المثيرة للجدل حول صلاح الدين الأيوبي، الشيعة وإيران، وموقفه من الهوية السورية وعلم الاستقلال.
فنيّاً، حسم حقيقة اعتزال ياسر العظمة، وعلّق بجرأة على ثنائية كاريس بشار وأمل عرفة، منتقداً مسلسل "بخمس أرواح"، ومنفعلاً بسبب سؤال عن تيم حسن ومسلسل "مولانا"، بالإضافة إلى رده القاسي على انتقادات مسلسل "باب الحارة" وعلاقته بالنجمتين صباح الجزائري وسوزان نجم الدين.
وفي الجزء الأكثر إنسانية وعاطفية، يروي عباس النوري تفاصيل مرضه وشلله المؤقت، وقصة الفقر في طفولته ورحيل والدته.
لتكتمل الحلقة بمواجهة ومفاجأة غير متوقعة على الهواء مباشرة من زوجته الكاتبة عنود الخالد، التي كشفت أسرار وخفايا زواجهما المستمر رغم الأزمات، واعترافه بكتابة كل أملاكه باسمها.
شاهدوا الحلقة الكاملة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد!
 


اقرأ ايضا في فن

عباس النوري يعلنها لأول مرة: وصلني تهديدات من حزب البعث بالتصفية الجسدية
14:00

عباس النوري يعلنها لأول مرة: وصلني تهديدات من حزب البعث بالتصفية الجسدية

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة"، يحلّ النجم السوري القدير عباس النوري ضيفاً جريئاً وغير مهادن مع الإعلامي علي ياسين. حلقة تجاوزت الخطوط الحمر وتحدث فيها النوري بكل صراحة وعفوية عن السياسة، الفن، والعائلة، كاشفاً لأول مرة عن أسرار وتفاصيل صادمة تُعرض علناً للمرة الأولى.

14:00

عباس النوري يعلنها لأول مرة: وصلني تهديدات من حزب البعث بالتصفية الجسدية

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة"، يحلّ النجم السوري القدير عباس النوري ضيفاً جريئاً وغير مهادن مع الإعلامي علي ياسين. حلقة تجاوزت الخطوط الحمر وتحدث فيها النوري بكل صراحة وعفوية عن السياسة، الفن، والعائلة، كاشفاً لأول مرة عن أسرار وتفاصيل صادمة تُعرض علناً للمرة الأولى.

نحافة وائل كفوري المفرطة تثير الجدل من جديد في احدث ظهور له
09:13

نحافة وائل كفوري المفرطة تثير الجدل من جديد في احدث ظهور له

لا يزال اسم الفنان اللبناني وائل كفوري يتصدر منصات التواصل الاجتماعي، بعد موجة واسعة من التفاعل أثارتها إطلالته الأخيرة، والتي دفعت العديد من المتابعين للتساؤل حول وضعه الصحي.

09:13

نحافة وائل كفوري المفرطة تثير الجدل من جديد في احدث ظهور له

لا يزال اسم الفنان اللبناني وائل كفوري يتصدر منصات التواصل الاجتماعي، بعد موجة واسعة من التفاعل أثارتها إطلالته الأخيرة، والتي دفعت العديد من المتابعين للتساؤل حول وضعه الصحي.

عباس النوري كما لم تعرفوه من قبل... أسرار واعترافات في مساحة_خاصة
08:39

عباس النوري كما لم تعرفوه من قبل... أسرار واعترافات في مساحة_خاصة

يحلّ الفنان السوري عباس النوري ضيفاً على برنامج مساحة_خاصة مع الإعلامي علي ياسين، في حلقة استثنائية تُعرض اليوم السبت عند الساعة 20:40 على شاشة الجديد وبالتزامن مع الجديد فن على يوتيوب.

08:39

عباس النوري كما لم تعرفوه من قبل... أسرار واعترافات في مساحة_خاصة

يحلّ الفنان السوري عباس النوري ضيفاً على برنامج مساحة_خاصة مع الإعلامي علي ياسين، في حلقة استثنائية تُعرض اليوم السبت عند الساعة 20:40 على شاشة الجديد وبالتزامن مع الجديد فن على يوتيوب.

اخترنا لك
عباس النوري يعلنها لأول مرة: وصلني تهديدات من حزب البعث بالتصفية الجسدية
14:00
نحافة وائل كفوري المفرطة تثير الجدل من جديد في احدث ظهور له
09:13
عباس النوري كما لم تعرفوه من قبل... أسرار واعترافات في مساحة_خاصة
08:39
كريستينا صوايا تثير الجدل بتصريحات جريئة عن حياتها الشخصية وترد على منتقديها
07:44

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026