فيفي عبده تتعرض لكسر في قدمها بعد سقوطها في منزلها.. وتفاعل واسع من نجوم الفن

وفي التفاصيل، نشرت فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيه من داخل المستشفى أثناء تثبيت قدمها بالجبس، موضحة أن الحادث وقع بعدما غمرت المياه منزلها، ما أدى إلى انزلاقها وسقوطها وتعرضها للكسر.
وحرصت الفنانة المصرية على طمأنة جمهورها، مؤكدة أن حالتها الصحية مستقرة، وقالت: "الحمد لله على كل شيء.. البيت عندي غرق وأنا اتزحلقت ورجلي اتكسرت. ربنا يعوضني خير ويشفيني ويشفي كل مريض".
وأثار الفيديو موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت رسائل الدعم والدعاء لها بالشفاء العاجل من عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والجمهور.
وكان من أبرز المتفاعلين الفنانة شذى حسون التي علّقت قائلة: "ألف سلامة عليكي حبيبتي"، كما وجّهت كل من آيتن عامر ومي سليم وإيناس عز الدين والإعلامية بوسي شلبي رسائل دعم ومساندة لفيفي عبده، متمنين لها الشفاء والعودة سريعاً إلى نشاطها الفني.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام من حديث فيفي عبده عن سلسلة مواقف غريبة واجهتها خلال استعداداتها لعيد الأضحى، إذ ربطت ما حدث معها بالحسد، مشيرة إلى هروب الأضحية التي اشترتها وسقوط خروف كانت تربيه في منزلها، قبل أن تضطر إلى شراء أضحية جديدة.