عاجل
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة هو وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات بما فيها لبنان
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان
القوات المسلحة الإيرانية: نحذر العدو الاسرائيلي من أن استمرار الجرائم بلبنان لن يكون أمراً نستطيع تحمله
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيفي عبده تتعرض لكسر في قدمها بعد سقوطها في منزلها.. وتفاعل واسع من نجوم الفن

فن

2026-06-01 | 04:07
أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده قلق جمهورها ومحبيها بعد كشفها عن تعرضها لكسر في قدمها اليسرى، استدعى نقلها إلى المستشفى وتلقي العلاج اللازم، وذلك إثر حادث تعرضت له داخل منزلها.

وفي التفاصيل، نشرت فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيه من داخل المستشفى أثناء تثبيت قدمها بالجبس، موضحة أن الحادث وقع بعدما غمرت المياه منزلها، ما أدى إلى انزلاقها وسقوطها وتعرضها للكسر.

وحرصت الفنانة المصرية على طمأنة جمهورها، مؤكدة أن حالتها الصحية مستقرة، وقالت: "الحمد لله على كل شيء.. البيت عندي غرق وأنا اتزحلقت ورجلي اتكسرت. ربنا يعوضني خير ويشفيني ويشفي كل مريض".

وأثار الفيديو موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت رسائل الدعم والدعاء لها بالشفاء العاجل من عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والجمهور.

وكان من أبرز المتفاعلين الفنانة شذى حسون التي علّقت قائلة: "ألف سلامة عليكي حبيبتي"، كما وجّهت كل من آيتن عامر ومي سليم وإيناس عز الدين والإعلامية بوسي شلبي رسائل دعم ومساندة لفيفي عبده، متمنين لها الشفاء والعودة سريعاً إلى نشاطها الفني.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من حديث فيفي عبده عن سلسلة مواقف غريبة واجهتها خلال استعداداتها لعيد الأضحى، إذ ربطت ما حدث معها بالحسد، مشيرة إلى هروب الأضحية التي اشترتها وسقوط خروف كانت تربيه في منزلها، قبل أن تضطر إلى شراء أضحية جديدة.

بعد الجدل حول خسارته الكبيرة للوزن.. مدير أعمال وائل كفوري يحسم الحقيقة
بعد الجدل حول خسارته الكبيرة للوزن.. مدير أعمال وائل كفوري يحسم الحقيقة

أثار الفنان اللبناني وائل كفوري موجة واسعة من التساؤلات والقلق بين جمهوره خلال الساعات الماضية، بعدما لفت الأنظار بظهوره بنحافة ملحوظة خلال حفله الأخير في مملكة البحرين، ما فتح باب التكهنات حول حالته الصحية وأسباب التغير الواضح في ملامحه.

سجادة حمراء وديكورات فاخرة.. عزاء والد حمو بيكا يثير الجدل
سجادة حمراء وديكورات فاخرة.. عزاء والد حمو بيكا يثير الجدل

أثار مؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مشاهد من الاستعدادات الخاصة بعزاء والده الراحل، والتي بدت مختلفة عن المألوف بسبب حجم التجهيزات والديكورات المستخدمة.

حصري: الشيف حسين فياض يكشف لـ"الجديد" تفاصيل مؤثرة بعد تدمير مطعم عائلته
حصري: الشيف حسين فياض يكشف لـ"الجديد" تفاصيل مؤثرة بعد تدمير مطعم عائلته

في أول تعليق له بعد تعرض مطعم عائلته لأضرار ودمار كبير جراء الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، عبّر الشيف اللبناني حسين فياض عن حزنه العميق لخسارة مشروع شكّل ثمرة سنوات طويلة من العمل والجهد، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه بالأمل وإيمانه بأن الفرج قريب.

