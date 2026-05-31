هل نحافة وائل كفوري لها علاقة بمرض السكري؟

ومع انتشار الصور الجديدة لوائل، تداول عدد من رواد مواقع التواصل أنباء غير مؤكدة تحدثت عن إصابته بمرض ، مرجحين ذلك بسبب خسارته الملحوظة للوزن خلال الفترة .وتأتي هذه التكهنات في ظل ارتباط مرض السكري في بعض الحالات بفقدان الوزن، إذ يمكن أن يؤدي عدم قدرة الجسم على الاستفادة من السكر كمصدر للطاقة إلى حرق الدهون والعضلات، ما ينعكس على وزن المصاب بشكل واضح.إلا أن هذه المعلومات بقيت ضمن إطار الشائعات والتعليقات المتداولة، من دون أي تأكيد رسمي من الفنان أو من المقربين منه. وفي المقابل، رأى آخرون أن التغير في وائل قد يكون نتيجة اتباعه نظاماً غذائياً صحياً أو نمط حياة مختلفاً خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل غياب أي تصريحات تتحدث عن معاناته من أي مشكلة صحية. وبين الشائعات والتكهنات، يبقى الجمهور بانتظار أي توضيح رسمي يحسم الجدل المتواصل حول حقيقة وضعه الصحي."علماً أن فقدان الوزن يُعد من الأعراض المعروفة لمرض السكري، لا سيما عند عدم تشخيصه أو عدم السيطرة عليه بالشكل المطلوب، إذ يؤدي اضطراب استخدام الجلوكوز داخل الخلايا إلى لجوء الجسم لاستهلاك مخزونه من الدهون والكتلة العضلية لتأمين الطاقة، ما قد ينعكس على وزن المريض."