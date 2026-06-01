وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة هو وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات بما فيها لبنان
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان
القوات المسلحة الإيرانية: نحذر العدو الاسرائيلي من أن استمرار الجرائم بلبنان لن يكون أمراً نستطيع تحمله
4 آب "الحقيقة الضائعة"
بيروت
نشرة الأخبار
كشف وصية رانيا العباسي بخط يدها بعد 13 عاماً على اختفائها.. ماذا طلبت لأطفالها؟
كشف وصية رانيا العباسي بخط يدها بعد 13 عاماً على اختفائها.. ماذا طلبت لأطفالها؟

2026-06-01 | 04:11
عادت قضية الطبيبة السورية رانيا العباسي إلى الواجهة مجدداً، بعدما كُشف عن وصية كانت قد كتبتها بخط يدها قبل اعتقالها واختفائها مع أفراد عائلتها عام 2013، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات المتداولة، كتبت العباسي وصيتها قبل اقتيادها مع أطفالها الستة من منزلها في مشروع دمر بدمشق، حيث أوصت ببيع ما تملكه من ذهب ومجوهرات والتبرع بقيمتها لبناء مسجد أو لصالح جمعية تُعنى بالأيتام، مع الاحتفاظ فقط ببعض القطع الصغيرة وأحرف أسماء أطفالها.

ويأتي الكشف عن هذه الوصية بعد أيام من إعلان الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا التوصل إلى نتائج أولية تشير إلى مقتل أطفال العباسي الستة، في قضية تُعد من أبرز ملفات الإخفاء القسري التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب.

كما كشف أفراد من عائلة العباسي عن وجود مقطع فيديو يُنسب إلى أمجد يوسف، أحد الموقوفين في القضية، يُظهر جثث أطفال صغار، وسط معلومات ترجّح أن الأطفال قُتلوا بعد اعتقالهم في ظروف لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كامل تفاصيلها.

ولا يزال مصير رانيا العباسي نفسها مجهولاً حتى اليوم، كما لم يُعرف مكان دفن أطفالها أو مكان وجود جثمانها، فيما سبق أن عُثر على صورة زوجها عبد الرحمن ياسين ضمن ملفات "قيصر" التي وثّقت انتهاكات وقعت داخل السجون السورية.

وتُعتبر قضية رانيا العباسي، وهي طبيبة أسنان وبطلة شطرنج سورية سابقة، من أكثر القضايا التي هزّت الرأي العام السوري، بعدما اختفت مع زوجها وأطفالها الستة في مارس/آذار 2013 عقب مداهمة منزل العائلة، قبل أن تعود القضية إلى الواجهة مع ظهور معطيات وتحقيقات جديدة خلال الأيام الأخيرة.

بعد الجدل حول خسارته الكبيرة للوزن.. مدير أعمال وائل كفوري يحسم الحقيقة
06:33

بعد الجدل حول خسارته الكبيرة للوزن.. مدير أعمال وائل كفوري يحسم الحقيقة

أثار الفنان اللبناني وائل كفوري موجة واسعة من التساؤلات والقلق بين جمهوره خلال الساعات الماضية، بعدما لفت الأنظار بظهوره بنحافة ملحوظة خلال حفله الأخير في مملكة البحرين، ما فتح باب التكهنات حول حالته الصحية وأسباب التغير الواضح في ملامحه.

سجادة حمراء وديكورات فاخرة.. عزاء والد حمو بيكا يثير الجدل
سجادة حمراء وديكورات فاخرة.. عزاء والد حمو بيكا يثير الجدل

أثار مؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مشاهد من الاستعدادات الخاصة بعزاء والده الراحل، والتي بدت مختلفة عن المألوف بسبب حجم التجهيزات والديكورات المستخدمة.

حصري: الشيف حسين فياض يكشف لـ"الجديد" تفاصيل مؤثرة بعد تدمير مطعم عائلته
حصري: الشيف حسين فياض يكشف لـ"الجديد" تفاصيل مؤثرة بعد تدمير مطعم عائلته

في أول تعليق له بعد تعرض مطعم عائلته لأضرار ودمار كبير جراء الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، عبّر الشيف اللبناني حسين فياض عن حزنه العميق لخسارة مشروع شكّل ثمرة سنوات طويلة من العمل والجهد، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه بالأمل وإيمانه بأن الفرج قريب.

