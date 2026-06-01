«كدت أفقد حياتي».. مي عز الدين تروي تفاصيل أزمة صحية مرعبة

وخلال ظهورها في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على DMC، تحدثت مي للمرة الأولى عن تفاصيل معاناتها، موضحة أن حالتها بدأت بتدهور مفاجئ نتيجة انتشار صديد في المعدة، الأمر الذي تسبب في التصاق الأمعاء وتحركها من مكانها الطبيعي.

وأشارت إلى أنها كانت تعاني من عدم القدرة على هضم الطعام، من دون أن تعلم أن جسدها يتعرض لحالة تسمم شديدة، قبل أن تستيقظ على آلام حادة استدعت نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية بالمنظار لشفط الصديد وإنقاذ حالتها.

وأضافت أن فترة وجودها في العناية المركزة كانت من أصعب الفترات التي عاشتها، في ظل مخاوف متزايدة بشأن حالتها الصحية ومستقبلها، خاصة بعد التحذيرات الطبية التي تلقتها آنذاك.

وأكدت مي عز الدين أنها كانت تفكر فقط في استعادة حياتها الطبيعية، مشيرة إلى أنها تجاوزت الأزمة تدريجياً قبل أن تؤدي مناسك ، معتبرة أن نجاتها كانت بمثابة هدية ورحمة من .

وعلى صعيد آخر، تطرقت الفنانة إلى تجربتها داخل الوسط الفني، مؤكدة أنها لم تكن من محبي الظهور الإعلامي رغم ارتباطها الكبير بمهنة التمثيل التي تعتبرها شغفها الأول.

كما تحدثت عن ظاهرة اللجان الإلكترونية وتأثيرها على الساحة الفنية، موضحة أنها كانت من أوائل الفنانين الذين حذروا من خطورتها، لكنها واجهت في البداية من التشكيك والسخرية قبل أن تتضح حقيقة هذه الظاهرة لاحقاً.

ورأت أن المنافسة الفنية لم تعد تعتمد على الموهبة فقط، في ظل التأثير المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي والتقييمات غير الواقعية، مؤكدة أن الفنان بات بحاجة إلى قوة نفسية كبيرة لمواجهة الضغوط والهجمات المستمرة.

وختمت حديثها بالتأكيد أن أكثر ما يؤلم أي فنان هو شعوره بأن محبة الجمهور له تراجعت، حتى وإن كان هذا الشعور ناتجاً عن صورة مضللة لا تعكس الواقع الحقيقي.