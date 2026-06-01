عراقجي: انتهاك وقف اطلاق النار على أي جبهة يُعد انتهاكًا لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة هو وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات بما فيها لبنان
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان
القوات المسلحة الإيرانية: نحذر العدو الاسرائيلي من أن استمرار الجرائم بلبنان لن يكون أمراً نستطيع تحمله
حصري: الشيف حسين فياض يكشف لـ&quot;الجديد&quot; تفاصيل مؤثرة بعد تدمير مطعم عائلته
حصري: الشيف حسين فياض يكشف لـ"الجديد" تفاصيل مؤثرة بعد تدمير مطعم عائلته

فن

2026-06-01 | 05:59
في أول تعليق له بعد تعرض مطعم عائلته لأضرار ودمار كبير جراء الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، عبّر الشيف اللبناني حسين فياض عن حزنه العميق لخسارة مشروع شكّل ثمرة سنوات طويلة من العمل والجهد، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه بالأمل وإيمانه بأن الفرج قريب.

وفي حديث خاص لـ"الجديد"، قال فياض إن ما حدث هو "نصيب وقدر"، مضيفاً: "الحمد لله، هيدا نصيبنا، الله كريم وإن شاء الله بتفرج قريباً".

وأوضح أنه اتخذ قرار العودة إلى لبنان في ظل هذه الظروف الصعبة، مفضلاً البقاء إلى جانب أهله وأبناء منطقته، قائلاً: "رجعت على لبنان وفضّلت كون حد أهلي وناسي وأوقف حدن، لأنو لبنان روح وحياة".

وتحدث الشيف اللبناني بأسى عن حجم الخسارة التي لحقت بالمطعم والمنتجع العائلي، مشيراً إلى أن المشروع كان يستوعب أكثر من ألفي شخص، وأن بناءه استغرق سنوات من التعب والاستثمار والعمل المتواصل.

وأكد فياض أن المأساة لا تقتصر على خسارته الشخصية فحسب، بل تشمل آلاف اللبنانيين الذين تضرروا من التصعيد العسكري الأخير، مضيفاً: "الوضع مش بس علينا، على الكل، والله يرحم كل اللي راحوا".

وكشف فياض لـ"الجديد" أن الصورة المتداولة التي أظهرت حجم الدمار في المنتجع التُقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية، موضحاً أن الوصول إلى منطقة وادي العشائر، حيث يقع المشروع، لا يزال متعذراً بسبب الظروف الأمنية الراهنة، ما يمنع إجراء كشف ميداني مباشر على الموقع.

وكان فياض قد نشر قبل أيام مشاهد مؤثرة للمكان قبل تعرضه للقصف، في لقطات استعاد من خلالها ذكريات سنوات طويلة من العمل والنجاح، ما أثار تعاطفاً واسعاً بين متابعيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي

بعد الجدل حول خسارته الكبيرة للوزن.. مدير أعمال وائل كفوري يحسم الحقيقة
06:33

بعد الجدل حول خسارته الكبيرة للوزن.. مدير أعمال وائل كفوري يحسم الحقيقة

أثار الفنان اللبناني وائل كفوري موجة واسعة من التساؤلات والقلق بين جمهوره خلال الساعات الماضية، بعدما لفت الأنظار بظهوره بنحافة ملحوظة خلال حفله الأخير في مملكة البحرين، ما فتح باب التكهنات حول حالته الصحية وأسباب التغير الواضح في ملامحه.

سجادة حمراء وديكورات فاخرة.. عزاء والد حمو بيكا يثير الجدل
سجادة حمراء وديكورات فاخرة.. عزاء والد حمو بيكا يثير الجدل

أثار مؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مشاهد من الاستعدادات الخاصة بعزاء والده الراحل، والتي بدت مختلفة عن المألوف بسبب حجم التجهيزات والديكورات المستخدمة.

عباس النوري يهاجم اولاد بشار الاسد: حق البلد عليهن وين؟ حتى البلد نفسها ما حبوها
عباس النوري يهاجم اولاد بشار الاسد: حق البلد عليهن وين؟ حتى البلد نفسها ما حبوها

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة"، يحلّ النجم السوري القدير عباس النوري ضيفاً جريئاً وغير مهادن مع الإعلامي علي ياسين.

